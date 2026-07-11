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Παναθηναϊκός – Γκρασχόπερς: Από την Αντωνιάδη μέχρι τον Τσίπρα – Ποιοι παρακολουθούν το φιλικό του “τριφυλλιού” στη Λεωφόρο

Στο τελευταίο φιλικό πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων των "πρασίνων"

Παναθηναϊκός – Γκρασχόπερς: Από την Αντωνιάδη μέχρι τον Τσίπρα – Ποιοι παρακολουθούν το φιλικό του “τριφυλλιού” στη Λεωφόρο
DEBATER NEWSROOM

Ο Παναθηναϊκός δίνει δυνατό φιλικό παιχνίδι απέναντι στην ελβετική Γκρασχόπερς στην Λεωφόρο το βράδυ του Σαββάτου (11/7) πριν από την επίσημη έναρξη των αγωνιστικών του υποχρεώσεων για τα προκριματικά του Conference League.

Τους πράσινους παρακολουθούν από τις εξέδρες αρκετοί επώνυμοι φίλαθλοι του “τριφυλλιού” και σπουδαίες προσωπικότητες που υπηρέτησαν την ομάδα. Ο 80χρονος Αντώνης Αντωνιάδης δεν μπορεί χωρίς τον Παναθηναϊκό, με τον ίδιο να πηγαίνει στη Λεωφόρο καταμεσής του καλοκαιριού για να δει ακόμα και το φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας της αγαπημένης του ομάδας με την Γκρασχόπερς.

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Ο φωτογραφικός φακός “συνέλαβε” τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ και πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στα επίσημα της Λεωφόρου να παρακολουθεί την αναμέτρηση του τριφυλλιού με την Γκρασχόπερς.

Φωτογραφία
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
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