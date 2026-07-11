Παναθηναϊκός – Γκρασχόπερς 3-0: “Πάτησε” τους Ελβετούς και έδειξε έτοιμος για τα προκριματικά του Conference League

Με σκόρερ Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί και Ταμπόρδα ο Παναθηναϊκός πέρασε ένα άνετο βράδυ στη Λεωφόρο απέναντι στην Γκρασχόπερς και έδειξε έτοιμος για την πρόκληση του Conference League.

Οι πράσινοι αγωνίστηκαν μπροστά σε πάνω από 12 χιλιάδες φιλάθλους και είδαν την ομάδα τους να παίζει όμορφο ποδόσφαιρο και κάνει το 3/3 στις φιλικές αναμετρήσεις που έχει δώσει. Με μπροστάρη τον εντυπωσιακό Γιάγκουσιτς πυ είχε γκολ και δοκάρι, οι “πράσινοι” του Νίστρουπ ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία.

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