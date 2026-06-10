«Καμπάνα» για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο – Απαγόρευση εισόδου έξι μηνών σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους

Βαριά καμπάνα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο κατά τη διάρκεια του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό για το Game 4 των τελικών της GBL.

Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου έξι μηνών από όλους τους αγωνιστικούς χώρους και πρόστιμο 50.000 ευρώ.

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Αναλυτικά η απόφαση:

“1. Επιβάλλεται στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα της πράξης που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος, τελεσθείσας καθ’ υποτροπή, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 08.06.2026: α) απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για έξι (6) μήνες και β) χρηματικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ. 2. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της που τελέστηκε καθ’ υποτροπή“.