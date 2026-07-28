Φωτιά σε ισόγειο εγκαταλελειμμένης πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης 28/7 στο κέντρο της Αθήνας, καθώς φωτιά σε ισόγειο 5όροφης εγκαταλελειμμένης πολυκατοικίας επί της οδού Βερανζέρου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 28/7 πρωινές ώρες και κινητοποίησε άμεσα 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

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Η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα, ενώ δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ούτε υπήρξε κίνδυνος επέκτασης.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.