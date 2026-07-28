Φωτιά σε ισόγειο εγκαταλελειμμένης πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας
Φωτιά σε ισόγειο εγκαταλελειμμένης πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας
Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης 28/7 στο κέντρο της Αθήνας, καθώς φωτιά σε ισόγειο 5όροφης εγκαταλελειμμένης πολυκατοικίας επί της οδού Βερανζέρου.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 28/7 πρωινές ώρες και κινητοποίησε άμεσα 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα, ενώ δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ούτε υπήρξε κίνδυνος επέκτασης.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
πηγή στην Google
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