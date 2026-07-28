“Πού και πώς να σκοτώσετε τη Μελάνια” – Θύελλα αντιδράσεων με ιρανικό βίντεο, στο στόχαστρο και ο γιος της

Σφοδρές αντιδράσεις έχει ξεσηκώσει βίντεο που κυκλοφόρησε από το Ιράν και παρουσιάζει υποθετικούς τρόπους δολοφονίας της Πρώτης Κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ.

Το βίντεο με τίτλο «Πού να σκοτώσετε τη Μελάνια;», έδωσε στη δημοσιότητα το ιρανικό Tasnim News Agency και επιχειρεί να χαρτογραφήσει τις κινήσεις της συζύγου του Ντόναλντ Τραμπ.

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Tasnim News Agency, affiliated with Iran’s Revolutionary Guards, published a video identifying locations frequented by US First Lady Melania Trump and encouraging “freedom fighters” and supporters of the Islamic Republic to kill her. The video highlighted places she visits,… pic.twitter.com/ExzvGOw3gs— Wladimir van Wilgenburg (@vvanwilgenburg) July 27, 2026

Σε αυτό περιλαμβάνονται προσωπικές συνήθειες που φέρεται να έχει η Μελάνια Τραμπ, σημεία που επισκέπτεται και στοιχεία για τα μέτρα προστασίας της.

Ειδικότερα, προβάλλονται πληροφορίες που φέρεται να αφορούν τις μετακινήσεις και τις καταναλωτικές συνήθειες της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, ενώ γίνεται αναφορά και σε πρακτικές που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας για την προστασία της.

Μάλιστα, οι δημιουργοί του βίντεο εμφανίζουν την αγάπη της Μελάνια Τραμπ για τη μόδα ως πιθανό «αδύναμο σημείο», προτρέποντας υποστηρικτές του ιρανικού καθεστώτος να εκμεταλλευτούν τις δημόσιες εμφανίσεις και τις προσωπικές της επιλογές.

Επίσης, περιλαμβάνει αναφορές για τρόπους εντοπισμού της παρουσίας της πρώτης κυρίας, με βάση αλλαγές που φέρονται να πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες ασφαλείας πριν από τις μετακινήσεις της.

Το υλικό, μεγάλο μέρος του οποίου φαίνεται πώς είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ολοκληρώνεται με ευθεία προειδοποίηση και προς τον 20χρονο γιο του προεδρικού ζεύγους, Μπάρον Τραμπ. «Αυτή είναι μόνο η αρχή» είναι το μήνυμα που συνοδεύει την αναφορά σε αυτόν.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι Tasnim News Agency θεωρείται μέσο που βρίσκεται κοντά στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν και η δημοσίευση του βίντεο έρχεται σε μια περίοδο ακραίας έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Αν και η ακρίβεια των στοιχείων δεν έχει επιβεβαιωθεί, η δημοσιοποίησή τους και οι αναφορές σε πιθανή δολοφονική επίθεση, προκαλεί έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια της οικογένειας του Αμερικανού προέδρου.