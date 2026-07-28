Πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία: Μάχη με το χρόνο ενόψει του νέου κύματος καύσωνα – “Μπροστά μας έχουμε δύσκολες ώρες”

Μαίνονται οι μεγάλες και καταστροφικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία, με τους πυροσβέστες να δίνουν πραγματική μάχη για να τις περιορίσουν πριν από το νέο κύμα καύσωνα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής της Γαλλίας Ερίκ Μπροκάρντι, οι αρχές βρίσκονται σε «αγώνα με τον χρόνο» πριν από το νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών.

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Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι από σήμερα ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Οι συνθήκες αυτές αναμένεται να δυσκολέψουν σημαντικά την προσπάθεια περιορισμού της μεγάλης πυρκαγιάς στη Ζιρόντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νινιές χαρακτήρισε τη φωτιά «εξαιρετικά έντονη και απρόβλεπτη», επισημαίνοντας ότι δημιουργεί τους δικούς της ανέμους και κινείται με ακανόνιστη πορεία προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Μπορντό δήλωσε ότι προετοιμάζεται για «όλα τα ενδεχόμενα», καθώς μία από τις πολλές πυρκαγιές απέχει πλέον μόλις 11 χιλιόμετρα απο την ιστορική πόλη της νοτιοδυτικής Γαλλίας. «Προετοιμαζόμαστε να φιλοξενήσουμε μεγάλο αριθμό ανθρώπων σε περίπτωση που διαταχθούν περαιτέρω εκκενώσεις», δήλωσε ο Τόμας Καζενάβ.

Ο Ζερόμ Στεφ, δήμαρχος του Σεστάς, μιας πόλης νότια του Μπορντό, δήλωσε στο BBC ότι αυτή «θα είναι η πυρκαγιά του αιώνα».

Περιέγραψε πώς 17.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από την πόλη του κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν η πυρκαγιά ξέσπασε πριν από δύο ημέρες. Μέχρι στιγμής, είπε, 103.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη και 240 σπίτια καταστράφηκαν. «Στην πόλη μου η κατάσταση είναι πραγματικά καταστροφική», πρόσθεσε.

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Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, επισκεπτόμενος την πληγείσα από τις πυρκαγιές περιοχή στην περιοχή της Ζιρόντ, δήλωσε ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια «εντελώς άνευ προηγουμένου πυρκαγιά» – τη «σοβαρότερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόονί προειδοποίησε ότι η χώρα «διανύει μια άνευ προηγουμένου περίοδο πυρκαγιών», με 286.852 στρέμματα να έχουν καεί και 13.566 πυρκαγιές να έχουν καταγραφεί από τον Ιανουάριο.

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Μάχη με τις πυρκαγιές και στην Ισπανία

Οι πυροσβέστες στην Ισπανία προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μαίνονται κοντά στη Μαδρίτη, λίγες ώρες προτού οι άνεμοι στραφούν σε νότιοι κινδυνεύοντας να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τις φωτιές.

Η κατεύθυνση του ανέμου αναμένεται να αλλάξει σήμερα το μεσημέρι και για τον λόγο αυτόν οι πυροσβέστες «θα προσπαθήσουν να περιορίσουν την προέλαση της πυρκαγιάς (…) εκμεταλλευόμενοι το περιθώριο ως τις 12 το μεσημέρι», δήλωσε ο Φραν Μαρτίν Αγκίρε εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στην περιφέρεια της Μαδρίτης.

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Η σημερινή ημέρα, όπως και η χθεσινή, θα είναι «απολύτως καθοριστικής σημασίας», τόνισε από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας Φερνάντο Γκράντε- Μαρλάσκα, σημειώνοντας ότι ελπίζει «η πυρκαγιά να τεθεί υπό έλεγχο», ενώ έκανε λόγο για «πραγματικά δυσμενείς μετεωρολογικές προβλέψεις» από αύριο Τετάρτη.

Το μέτωπο της «Δυτικής Σιέρα», στην περιφέρεια της Μαδρίτης, βρίσκεται πολύ κοντά και κινδυνεύει να ενωθεί με τη φωτιά της Άβιλα, στη γειτονική περιφέρεια της Καστίλης-Λεόν, «τη μεγαλύτερη» δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

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Μόνο αυτές οι δύο φωτιές έχουν κάψει 750.000 στρέμματα γης μέσα σε λίγες ημέρες.

Οι επόμενες ώρες «είναι δύσκολες» καθώς αναμένεται «αύξηση της θερμοκρασίας», προειδοποίησε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χθες Δευτέρα, κατά την επίσκεψή του σε κέντρο συντονισμού στην περιφέρεια της Βαλένθια.

Αν και «η προέλαση της πυρκαγιάς» περιορίστηκε στη διάρκεια της νύκτας της Κυριακής προς Δευτέρα, ακόμη «δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο», υπογράμμισε η νομαρχία της περιφέρειας της Μαδρίτης, σύμφωνα με την οποία «τρία μέτωπα» παραμένουν ενεργά.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα μικρά σημάδια βελτίωσης: ορισμένοι από τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να φύγουν από τις εστίες τους λόγω της πυρκαγιάς αρχίζουν να επιστρέφουν στα σπίτια τους.

Σε μια ομιλία αφιερωμένη στα «κλιματικά καταφύγια» που αποσκοπούν στην προστασία του πληθυσμού κατά τη διάρκεια του καύσωνα, ο Σάντσεθ εκτίμησε ότι αυτές οι πρωτοφανείς σε έκταση πυρκαγιές είναι «η πιο οδυνηρή έκφραση μιας κλιματικής έκτακτης ανάγκης».

«Πλέον δεν αποτελούν εξαίρεση, αλλά τον κανόνα», υπογράμμισε δηλώνοντας ότι «περισσότερα από 1.700.000 στρέμματα» έχουν γίνει στάχτη στην Ισπανία από την αρχή του έτους.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι επηρεάζονται άμεσα από τις πυρκαγιές κοντά στη Βαλένθια, όπου ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του και περισσότερα από 70.000 στρέμματα έχουν ήδη καεί, σύμφωνα με τις αρχές.