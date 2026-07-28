Παναιτώλιο: Έσβησε η φωτιά στο εργοστάσιο κονσερβοποίησης ελιών – Ολοσχερής καταστροφή (βίντεο)

Κατασβέστηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης βρώσιμων ελιών, επί της εθνικής οδού Αγρινίου – Αντιρρίου, στο Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας.

Η καταστροφή του εργοστασίου είναι ολοκληρωτική, καθώς η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, ωστόσο ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

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Η φωτιά προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και έστειλε άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις στο σημείο.

Αρχικά επιχείρησαν 25 πυροσβέστες, ενώ μετά τα μεσάνυχτα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν. Στην κατάσβεση συμμετείχαν συνολικά 40 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, 9 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Συνδρομή στο έργο της πυρόσβεσης παρείχαν υδροφόρες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει αναλάβει έρευνα το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.