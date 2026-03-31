«Καμπάνα» από την Euroleague στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

Η Euroleague τιμώρησε με πρόστιμο τον ισχυρό άνδρα του Παναθηναϊκού AKTOR Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με πρόστιμο συνολικού ύψους 50.000 ευρώ για τις δηλώσεις του για τη διαιτησία του αγώνα της 30ης αγωνιστικής της Euroleague.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κύριος μέτοχος του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με τα ακόλουθα μέτρα ως συνέπεια των δημόσιων δηλώσεών του με αφορμή τον αγώνα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός :

Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για τις δηλώσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη διαιτησία, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ για τις υποτιμητικές παρατηρήσεις του προς πρόσωπα που ασκούν τεχνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των διοργανώσεων της Euroleague Basketball, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Πρόστιμο 20.000 ευρώ για άτομα που ασκούν τεχνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της διοργάνωσης των αγώνων της Euroleague Basketball, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.ε) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.