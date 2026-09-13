Καλαμάτα – Βόλος 3-1: Πρώτο τρίποντο με ανατροπή και πρωταγωνιστή τον Χάμζα

Την πρώτη της νίκη στη φετινή Stoiximan Super League πανηγύρισε η Καλαμάτα, επικρατώντας με 3-1 του Βόλου στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η «Μαύρη Θύελλα» βρέθηκε πίσω στο σκορ από το γκολ του Γκονζάλες στο πρώτο ημίχρονο, αλλά άλλαξε την εικόνα της μετά την ανάπαυλα και έφτασε στην ολική ανατροπή με δύο τέρματα του Χάμζα και ένα του Μπολιβάρ.

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Δοκάρι και προβάδισμα για τον Βόλο

Η Καλαμάτα είχε την κατοχή στα πρώτα λεπτά, ωστόσο ο Βόλος ήταν εκείνος που δημιούργησε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Στο 13’, ο Τζόκα επιχείρησε το σουτ και έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Γκέλιου.

Οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 18’, όταν ο Καλουτσικίδης έκανε τη σέντρα, αλλά ο Μορέιρα δεν κατάφερε να ολοκληρώσει σωστά την προσπάθεια, με τον Μεντίλ να απομακρύνει σε κόρνερ.

Ο Βόλος άνοιξε τελικά το σκορ στο 26ο λεπτό. Ο Τζόκα και ο Γκονζάλες συνεργάστηκαν όμορφα και ο δεύτερος νίκησε τον Γκέλιο, γράφοντας το 0-1.

Η Καλαμάτα άγγιξε την ισοφάριση στο 35’, όταν ο Μπονέτο έβγαλε τον Μπολιβάρ σε θέση τετ α τετ. Ο επιθετικός των γηπεδούχων, όμως, έχασε τον βηματισμό του και δεν μπόρεσε να σκοράρει.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, οι παίκτες της Καλαμάτας ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Κάργα. Η φάση εξετάστηκε από το VAR, αλλά ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι.

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Ο Χάμζα έδωσε το σύνθημα της ανατροπής

Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα μπήκε αποφασισμένη στο δεύτερο ημίχρονο και άρχισε να πιέζει για την ισοφάριση.

Στο 52’ ο Μορέιρα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Ένα λεπτό αργότερα, ο ίδιος δημιούργησε ακόμη μία επικίνδυνη φάση, με τον Σιαμπάνη να μπλοκάρει πριν απειλήσει ο Χάμζα.

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Η πίεση της Καλαμάτας απέδωσε λίγο πριν συμπληρωθεί μία ώρα αγώνα. Ο Μορέιρα δημιούργησε τη φάση και ο Χάμζα ολοκλήρωσε την προσπάθεια, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα.

Από το δοκάρι του Ρεγκίς στο 3-1

Ο Βόλος έχασε τεράστια ευκαιρία να ανακτήσει το προβάδισμα στο 75’. Ο Ρεγκίς επιχείρησε το σουτ, ο Γκέλιος ακούμπησε την μπάλα και αυτή κατέληξε στο δοκάρι.

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Η χαμένη ευκαιρία αποδείχθηκε καθοριστική. Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, η Καλαμάτα βγήκε γρήγορα στην αντεπίθεση, ο Μορέιρα τροφοδότησε με ακρίβεια τον Μπολιβάρ και εκείνος ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 2-1.

Οι γηπεδούχοι δεν περιορίστηκαν στη διατήρηση του προβαδίσματος. Σε νέα αντεπίθεση, ο Χάμζα βρήκε για δεύτερη φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

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Με το αποτέλεσμα αυτό, η Καλαμάτα κατέκτησε το πρώτο της τρίποντο μετά την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί ξανά λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν ο Βόλος είχε επιστρέψει από το 0-2 και είχε αποσπάσει ισοπαλία 2-2 για το Κύπελλο Ελλάδας.