Ολυμπιακός – ΟΦΗ 0-1: «Πάγωσε» το Καραϊσκάκη ο Κόντρο – Αποδοκιμασίες και συνθήματα για Μεντιλίμπαρ

Ιστορικό «διπλό» μέσα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» πανηγύρισε ο ΟΦΗ, επικρατώντας με 1-0 του Ολυμπιακού και χαλώντας την πρεμιέρα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον ερυθρόλευκο πάγκο.

Ο Κέναν Κόντρο πέτυχε στο 66ο λεπτό το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, χαρίζοντας στους Κρητικούς την πρώτη εκτός έδρας νίκη τους απέναντι στους Πειραιώτες από το 1990.

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Ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή και προσπάθησε να πιέσει, αλλά παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα στη δημιουργία και στην τελική προσπάθεια. Αντίθετα, ο ΟΦΗ αμύνθηκε με συνοχή, απείλησε στις αντεπιθέσεις και έφτασε δίκαια σε μία από τις μεγαλύτερες νίκες της ιστορίας του.

Δύο ακυρωθέντα γκολ και δοκάρι για τον ΟΦΗ

Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν από τα πρώτα λεπτά ότι δεν είχαν πάει στο Φάληρο μόνο για να αμυνθούν.

Μόλις στο 6ο λεπτό ο Ταξιάρχης Φούντας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Ο Ολυμπιακός απάντησε με προσπάθειες των Πουέρτα, Ζότα Σίλβα και Πιρόλα, χωρίς όμως να καταφέρει να νικήσει τον Χριστογεώργο.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου ανήκε ξανά στον ΟΦΗ. Στο 38’ ο Φούντας σημάδεψε το δοκάρι και ο Αϊτόρ σκόραρε στην επαναφορά, όμως και αυτό το γκολ δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ.

Έτσι, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-0, παρά τις σημαντικές προειδοποιήσεις των Κρητικών.

Ο Κόντρο «χτύπησε» στο 66’

Ο ΟΦΗ συνέχισε να ψάχνει τις γρήγορες μεταβάσεις και στο δεύτερο ημίχρονο, εκμεταλλευόμενος τα κενά που άφηνε ο Ολυμπιακός.

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Στο 66ο λεπτό ο Νίκος Αθανασίου βρήκε τον Κέναν Κόντρο, ο οποίος κοντρόλαρε, γύρισε και με δυνατό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 0-1.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ επιχείρησε να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του με παρεμβάσεις από τον πάγκο. Στο 75’ πέρασε στο παιχνίδι και ο Λέον Μπέιλι, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα, χωρίς όμως να καταφέρει να δώσει την απαιτούμενη ώθηση.

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Οι γηπεδούχοι πίεσαν στα τελευταία λεπτά, αλλά οι προσπάθειές τους ήταν βιαστικές και ανοργάνωτες. Ο Χριστογεώργος και η άμυνα του ΟΦΗ κράτησαν το μηδέν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Αποδοκιμασίες και συνθήματα για τον Μεντιλίμπαρ

Το γκολ του ΟΦΗ προκάλεσε τις πρώτες έντονες αποδοκιμασίες από την εξέδρα, με το κλίμα να γίνεται ακόμη βαρύτερο όσο πλησίαζε το τέλος.

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Περίπου στο 80ό λεπτό, μετά από επικίνδυνο γύρισμα του Πιρόλα που λίγο έλειψε να οδηγήσει σε δεύτερο γκολ των Κρητικών, από τμήμα της εξέδρας ακούστηκε ρυθμικά το όνομα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Με τη λήξη της αναμέτρησης οι αποδοκιμασίες γενικεύτηκαν, καθώς ο κόσμος του Ολυμπιακού εξέφρασε έντονα τη δυσαρέσκειά του για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα.

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Ιστορική βραδιά για τους Κρητικούς

Με τη νίκη αυτή ο ΟΦΗ έφτασε τους 9 βαθμούς, ενώ ο Ολυμπιακός παρέμεινε στους 7.

Για τους Κρητικούς το αποτέλεσμα έχει ιστορική σημασία, καθώς χρειάστηκε να περάσουν 36 χρόνια για να φύγουν ξανά νικητές από την έδρα του Ολυμπιακού.

Αντίθετα, η πρώτη παρουσία του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον ερυθρόλευκο πάγκο συνοδεύτηκε από ήττα, κακή εμφάνιση και έντονες αντιδράσεις, λίγες ημέρες πριν από την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Γιαγκελόνια.

Οι αρχικές συνθέσεις

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Πουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Φορτούνης, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες.

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Αθανασίου, Νικολάου, Πούγγουρας, Κωστούλας, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Φούντας, Αϊτόρ, Κόντρο.