Γιώργος Μαζωνάκης: «Επιδειξίας, μαζέψτε τον» – Αναστάτωση στη λαϊκή αγρυπνία

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για τη λαϊκή αγρυπνία στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας φέρεται να προχώρησε σε άσεμνες κινήσεις κοντά στους πολίτες που περίμεναν για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επιδειξίας, μαζέψτε τον»

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας φέρεται να επιδείκνυε τα γεννητικά του όργανα μπροστά στο συγκεντρωμένο πλήθος, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

«Επιδειξίας, μαζέψτε τον», φώναξαν ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι κινήθηκαν προς το μέρος του και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

Τον παρέδωσαν στους αστυνομικούς

Οι πολίτες κράτησαν τον άνδρα στο σημείο μέχρι να αναλάβουν οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στην περιοχή λόγω της μεγάλης προσέλευσης κόσμου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο άνδρας προσήχθη από την Αστυνομία. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν η προσαγωγή του μετατράπηκε σε σύλληψη.

Η λαϊκή αγρυπνία πραγματοποιείται ενόψει της εξόδιου ακολουθίας του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία θα τελεστεί τη Δευτέρα στις 13:00 στην Αγία Τριάδα Νίκαιας.