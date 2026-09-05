Ολυμπιακός: Κάταγμα κνήμης υπέστη ο Ελ Κααμπί – Η διάγνωση μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό

Σοβαρός αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, καθώς ο Μαροκινός επιθετικός υπέστη κάταγμα κνήμης.

Ο ποδοσφαιριστής των «ερυθρόλευκων» αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο του Βόλου, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

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Το ακριβές διάστημα της απουσίας του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό και αναμένεται να προσδιοριστεί μετά την πλήρη ιατρική αξιολόγηση της κατάστασής του.

Η στιγμή που «πάγωσε» το Πανθεσσαλικό

Ο τραυματισμός σημειώθηκε στο 43ο λεπτό του αγώνα, όταν ο Ελ Κααμπί βγήκε απέναντι από τον τερματοφύλακα του Βόλου, Μάριο Σιαμπάνη.

Στην προσπάθειά του να προλάβει την μπάλα, ο Μαροκινός φορ συγκρούστηκε με τον γκολκίπερ των γηπεδούχων και έπεσε στο έδαφος, δείχνοντας αμέσως ότι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα στο πόδι.

Από τη συγκεκριμένη φάση ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Ζότα Σίλβα, ανοίγοντας το σκορ. Ωστόσο, η ανησυχία για την κατάσταση του Ελ Κααμπί επισκίασε την εξέλιξη της αναμέτρησης, η οποία ολοκληρώθηκε με σκορ 1-1.

Οι παίκτες σχημάτισαν «τείχος» γύρω του

Η εικόνα του τραυματισμού προκάλεσε σοκ στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Οι συμπαίκτες του Ελ Κααμπί συγκεντρώθηκαν γύρω του και σχημάτισαν έναν προστατευτικό κύκλο, ώστε να μην είναι ορατός ο τραυματισμός από τις κάμερες και τους θεατές.

Έντονη ήταν και η αντίδραση του Μάριου Σιαμπάνη, ο οποίος εμφανίστηκε συντετριμμένος μετά τη σύγκρουση. Την ίδια ώρα, στο Πανθεσσαλικό επικράτησε σιωπή, ενώ οι φίλαθλοι χειροκρότησαν τον Μαροκινό επιθετικό κατά την αποχώρησή του με το φορείο.

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Πλήγμα για τον Ολυμπιακό

Η διάγνωση του κατάγματος κνήμης αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον Ολυμπιακό, με τον Ελ Κααμπί να αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς στην επιθετική γραμμή της ομάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναμένουν πλέον την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων και την επίσημη ενημέρωση σχετικά με την αντιμετώπιση του τραυματισμού και τον χρόνο που θα χρειαστεί για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

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Στον ίδιο αγώνα τραυματίστηκε και ο Ζοέλ Ρόκα, ο οποίος υπέστη εξάρθρωση ώμου. Στον Ισπανό ποδοσφαιριστή έγινε άμεσα ανάταξη, ωστόσο η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί από το ιατρικό επιτελείο.