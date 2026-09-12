Μίλτος Τεντόγλου: Στην κορυφή του Ultimate Championship με άλμα στα 8,35 μ. – Πήρε και 150.000 δολάρια

Μία ακόμη μεγάλη επιτυχία πρόσθεσε στην εντυπωσιακή συλλογή του ο Μίλτος Τεντόγλου, κατακτώντας την πρώτη θέση στο μήκος του World Athletics Ultimate Championship στη Βουδαπέστη.

Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης προσγειώθηκε στα 8,35 μέτρα, επίδοση που αποδείχθηκε αρκετή για να του χαρίσει τη νίκη σε έναν τελικό που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

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Η διαφορά του από τη δεύτερη θέση ήταν μόλις ένα εκατοστό, με τον Τεντόγλου να επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι στις μεγάλες διοργανώσεις γνωρίζει τον τρόπο να βρίσκει το άλμα που χρειάζεται.

Το άλμα που του χάρισε την κορυφή

Ο αγώνας στη Βουδαπέστη εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, καθώς οι κορυφαίοι άλτες παρέμειναν πολύ κοντά στις επιδόσεις τους.

Ο Τεντόγλου διατήρησε την ψυχραιμία του και με καλύτερη προσπάθεια στα 8,35 μ. ανέβηκε στην κορυφή, κατακτώντας τον τίτλο στην παρθενική διοργάνωση του Ultimate Championship.

Παράλληλα, εξασφάλισε και το χρηματικό έπαθλο των 150.000 δολαρίων, το οποίο προβλέπεται για τον νικητή κάθε αγωνίσματος.

Πρωταγωνιστής και στη νέα διοργάνωση

Το Ultimate Championship πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά από τη World Athletics, συγκεντρώνοντας στη Βουδαπέστη ορισμένους από τους καλύτερους αθλητές του κόσμου.

Ο δις Ολυμπιονίκης του μήκους κατάφερε να γράψει το όνομά του και στην ιστορία της νέας διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του σε έναν ακόμη μεγάλο τελικό.

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Ιδανικό φινάλε σε μία σπουδαία σεζόν

Η νίκη στη Βουδαπέστη αποτέλεσε ιδανικό επίλογο σε ακόμη μία εξαιρετική χρονιά για τον Έλληνα πρωταθλητή.

Τον Αύγουστο ο Τεντόγλου είχε γράψει ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, κατακτώντας το τέταρτο χρυσό μετάλλιό του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με άλμα στα 8,44 μέτρα.

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Νωρίτερα, τον Ιούνιο, είχε πάρει και την πρώτη θέση στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα με επίδοση 8,36 μέτρα.