US Open: Η Σαμπαλένκα διέλυσε τη ρακέτα της μετά τον χαμένο τελικό

Δεν κατάφερε να συγκρατήσει την απογοήτευσή της η Αρίνα Σαμπαλένκα, μετά την ήττα από την Έλενα Ριμπάκινα στον τελικό του US Open.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά τον τελευταίο πόντο, ενώ η αντίπαλός της πανηγύριζε την κατάκτηση του τίτλου, η Λευκορωσίδα τενίστρια κάθισε στον πάγκο και άρχισε να χτυπά με δύναμη τη ρακέτα της στο κορτ.

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Οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τη Σαμπαλένκα να χτυπά επανειλημμένα τη ρακέτα, μέχρι που τη διέλυσε και την πέταξε δίπλα της.

Aryna Sabalenka with another racquet break after a Grand Slam final narrow defeat.



🎥 @TWDTV1 #usopen pic.twitter.com/8Rlc4WBMxK— Andrew Jerell Jones, Luke 1:37 (BlueSky too now) (@sluggahjells) September 12, 2026

«Ήθελα να τα βγάλω όλα από μέσα μου»

Η 28χρονη εξήγησε αργότερα ότι δυσκολεύτηκε να ελέγξει τα συναισθήματά της, καθώς είχε μόλις χάσει έναν τελικό Grand Slam στον οποίο διεκδικούσε τον τρίτο διαδοχικό τίτλο της.

Όπως ανέφερε, επέλεξε να εκτονώσει εκείνη τη στιγμή την ένταση και την απογοήτευσή της, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να διαχειριστεί ψύχραιμα την ήττα.

Το ξέσπασμά της ήρθε έπειτα από έναν απαιτητικό τελικό, στον οποίο η Σαμπαλένκα κατάφερε να επιστρέψει κερδίζοντας το δεύτερο σετ, αλλά δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό της Ριμπάκινα στο καθοριστικό τρίτο.

Η Ριμπάκινα σταμάτησε το ιστορικό three-peat

Η Έλενα Ριμπάκινα επικράτησε με 6-4, 5-7, 6-2, πανηγυρίζοντας τον πρώτο τίτλο της στο US Open και το τρίτο Grand Slam της καριέρας της.

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Παράλληλα, η 27χρονη από το Καζακστάν ανεβαίνει για πρώτη φορά στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, βάζοντας τέλος στην παραμονή της Σαμπαλένκα στην κορυφή έπειτα από 99 εβδομάδες.

Για τη Λευκορωσίδα, η ήττα ήταν ιδιαίτερα οδυνηρή, καθώς είχε κατακτήσει τα δύο προηγούμενα τρόπαια στη Νέα Υόρκη και διεκδικούσε ένα ιστορικό three-peat. Εάν τα κατάφερνε, θα γινόταν η πρώτη γυναίκα μετά τη Σερένα Γουίλιαμς, η οποία είχε θριαμβεύσει τρεις διαδοχικές φορές από το 2012 έως το 2014.

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Η Ριμπάκινα νίκησε τη Σαμπαλένκα σε τελικό Grand Slam για δεύτερη φορά μέσα στο 2026, καθώς είχε επικρατήσει και στον τελικό του Australian Open.

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