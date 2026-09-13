Φωτιά στα Άθυρα Πέλλας: Χωρίς ενεργό μέτωπο – Επιχείρησαν 20 πυροσβέστες
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 20:30 σε χορτολιβαδική έκταση. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα και εθελοντές.βράδυ της Κυριακής σε χορτολιβαδική έκταση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές.
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή των Αθύρων Πέλλας.
Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 20:30, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.
Επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα
Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν και εθελοντές.
Η εικόνα της φωτιάς παρουσίασε βελτίωση και, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο.
Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς
Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να διαπιστωθούν από την έρευνα των αρμόδιων στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος.
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