ΑΕΚ – Άρης 5-0: Πεντάρα με μπαλάρα πριν τη ΛΑΣΚ – «Καυτός» Βάργκα

Η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά και με μία εντυπωσιακή εμφάνιση συνέτριψε τον Άρη με 5-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς κυριάρχησε από τα πρώτα λεπτά, πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα ενός γκολ και στο δεύτερο ημίχρονο μετέτρεψε το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο.

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Ο Μπάρναμπας Βάργκα σκόραρε δύο φορές, ενώ δίχτυα βρήκαν επίσης οι Ραζβάν Μαρίν, Αμπουμπακαρί Κοϊτά και Ζίνι. Κορυφαίος δημιουργικά ήταν ο Λόβρο Μάγερ, ο οποίος μοίρασε δύο ασίστ.

Η Ένωση πήρε με τον πλέον εμφατικό τρόπο τη νίκη και στρέφει πλέον την προσοχή της στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League απέναντι στη ΛΑΣΚ.

Μπήκε κυρίαρχη και άνοιξε το σκορ με Βάργκα

Η ΑΕΚ ανέλαβε από την αρχή τον έλεγχο του αγώνα, πιέζοντας έναν Άρη που δυσκολευόταν να συνδέσει τις γραμμές του και να κυκλοφορήσει την μπάλα.

Η πρώτη προειδοποίηση ήρθε στα πρώτα λεπτά, με τους γηπεδούχους να φτάνουν τελικά στο γκολ στο 11ο λεπτό, έπειτα από εξαιρετική ομαδική συνεργασία.

Ο Γκατσίνοβιτς βρήκε με κάθετη πάσα τον Μάγερ, εκείνος επέλεξε να μην εκτελέσει και γύρισε την μπάλα στον Βάργκα, ο οποίος πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0.

Η ΑΕΚ συνέχισε να ελέγχει την αναμέτρηση, με τον Μάγερ να αποτελεί τον βασικό εκφραστή των επιθετικών ενεργειών της. Στο 18΄ ο Κροάτης βρήκε τον Πήλιο μέσα στην περιοχή, αλλά η προσπάθεια του Έλληνα μπακ πέρασε εκτός εστίας.

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Στο 25΄ ο Ρότα δοκίμασε δυνατό σουτ, ο Βέλιο απέκρουσε ασταθώς, όμως ο Γκατσίνοβιτς δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Άρης δεν μπόρεσε να δημιουργήσει ουσιαστικούς κινδύνους για την εστία του Στρακόσια και το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ.

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Ο Βάργκα «χτύπησε» ξανά

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Μιχάλης Γρηγορίου πέρασε στο παιχνίδι τους Κουαμέ και Παλάσιος, με τον Άρη να παίρνει μέτρα στο γήπεδο.

Οι Θεσσαλονικείς, ωστόσο, δεν κατάφεραν να μετατρέψουν την κατοχή τους σε καθαρές ευκαιρίες και στο 62΄ η ΑΕΚ τούς τιμώρησε.

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Ο Γκατσίνοβιτς έβγαλε τη σέντρα και ο Βάργκα νίκησε στον αέρα τον προσωπικό του αντίπαλο, στέλνοντας με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Ήταν το δεύτερο προσωπικό γκολ του Ούγγρου επιθετικού, ο οποίος επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την αποτελεσματικότητά του μέσα στην αντίπαλη περιοχή.

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Καταιγίδα τεσσάρων γκολ στο δεύτερο ημίχρονο

Μετά το δεύτερο γκολ, η άμυνα του Άρη κατέρρευσε και η ΑΕΚ βρήκε ακόμη περισσότερους χώρους.

Στο 67΄, ο Μάγερ πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια και πέρασε την κατάλληλη στιγμή την μπάλα στον Ραζβάν Μαρίν. Ο Ρουμάνος μέσος βρέθηκε απέναντι από τον Βέλιο και πλάσαρε εύστοχα για το 3-0.

Τρία λεπτά αργότερα ο Βάργκα σκόραρε ξανά με κεφαλιά, όμως το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR, καθώς ο επιθετικός της ΑΕΚ βρισκόταν σε θέση οφσάιντ.

Το τέταρτο τέρμα δεν άργησε να έρθει. Στο 75΄, ο Κοϊτά πήρε την μπάλα, απέφυγε τους αντιπάλους του με διαδοχικές προσποιήσεις και με ψύχραιμο πλασέ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε στο 90΄ ο Ζίνι. Ο Μάνταλος έβγαλε τον Ανγκολέζο επιθετικό σε θέση εκτέλεσης και εκείνος πλάσαρε σε κενή εστία, ολοκληρώνοντας τον θρίαμβο της Ένωσης.

Πρωταγωνιστές Μάγερ και Βάργκα

Ο Λόβρο Μάγερ πραγματοποίησε μία ολοκληρωμένη εμφάνιση, έχοντας κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της ΑΕΚ και καταγράφοντας δύο ασίστ.

Ο Μπάρναμπας Βάργκα αποτέλεσε τον βασικό εκτελεστή της Ένωσης, πετυχαίνοντας δύο γκολ, ενώ είδε και τρίτο τέρμα του να ακυρώνεται για οφσάιντ.

Πολύ καλή παρουσία είχαν ακόμη ο Γκατσίνοβιτς και ο Ρότα, την ώρα που ο Άρης παρουσίασε σοβαρά αμυντικά προβλήματα και γνώρισε την πρώτη του ήττα στη φετινή σεζόν.

Οι συνθέσεις

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν (80΄ Αριάγκα), Βιτάλις, Μάγερ (83΄ Ζούμπκοφ), Γκατσίνοβιτς (68΄ Κοϊτά), Βάργκα (80΄ Μάνταλος), Γιόβιτς (68΄ Ζίνι).

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Ρίτσαρντς, Γένσεν, Σούταλο, Φαντιγκά, Μπασιρού (64΄ Χόνγκλα), Ράτσιτς, Μανού Γκαρθία (46΄ Κουαμέ), Γκαρέ (83΄ Μπουσαΐντ), Γιαννιώτας (46΄ Παλάσιος), Καντεβέρε (64΄ Μιρ).