Λυκόβρυση: 61χρονος ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στη γέφυρα – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Νεότερα στοιχεία έγιναν γνωστά για τον άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου στη γέφυρα Λυκόβρυσης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, πρόκειται για έναν 61χρονο, ο οποίος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του δίπλα σε αυτοκίνητο. Στο χέρι του εντοπίστηκε όπλο.

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Από την πρώτη στιγμή στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν προσωρινά τη γέφυρα προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έρευνα.

Η πρώτη εκτίμηση των αστυνομικών

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, τα μέχρι στιγμής στοιχεία συγκλίνουν στο ενδεχόμενο αυτοχειρίας.

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του 61χρονου διερευνώνται, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Μεταμόρφωσης.

Το DEBATER είχε μεταδώσει νωρίτερα τις πρώτες πληροφορίες από το σημείο, όταν η ταυτότητα και η ακριβής ηλικία του άνδρα δεν είχαν ακόμη γίνει γνωστές.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία των οχημάτων είχε διακοπεί προσωρινά στη γέφυρα Λυκόβρυσης και στα δύο ρεύματα.

Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών των αστυνομικών δυνάμεων, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ήρθησαν και πλέον η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.