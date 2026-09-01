Βόλος – Καλαμάτα 2-2: Επέστρεψε από το 0-2 με γκολάρα του Γκονζάλες

Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, προσφέροντας γκολ και θέαμα στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα της Μεσσηνίας πραγματοποίησε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο και απέκτησε προβάδισμα δύο τερμάτων. Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, αντέδρασαν μετά την ανάπαυλα και ολοκλήρωσαν την επιστροφή τους μέσα σε εννέα λεπτά.

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Κυρίαρχη η Καλαμάτα στο πρώτο ημίχρονο

Η Καλαμάτα μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και κατάφερε να μετατρέψει την υπεροχή της σε γκολ στο 26ο λεπτό, όταν ο Μπολιβάρ άνοιξε το σκορ.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο 38’ διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Μπονέτο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με σημαντικό προβάδισμα.

Ο Βόλος είχε να διαχειριστεί και την αναγκαστική αποχώρηση του Φουρτάδο στο 40’, με τον Ουρτάδο να περνά στη θέση του.

Η αντίδραση του Βόλου και η γκολάρα του Γκονζάλες

Η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς ο Βόλος ανέβασε την ένταση και άρχισε να πιέζει για την επιστροφή του.

Η μείωση του σκορ ήρθε στο 74’, όταν ο Ουρτάδο με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έδωσε νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Εννέα λεπτά αργότερα, ο Γκονζάλες ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ και με εντυπωσιακό χτύπημα διαμόρφωσε το τελικό 2-2, ολοκληρώνοντας την αντεπίθεση των γηπεδούχων.

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Παρά τις προσπάθειες των δύο ομάδων στα τελευταία λεπτά, το σκορ δεν άλλαξε και οι βαθμοί μοιράστηκαν στην πρεμιέρα τους στη League Phase της διοργάνωσης.

Η ταυτότητα του αγώνα

Γκολ: 74’ Ουρτάδο, 83’ Γκονζάλες – 26’ Μπολιβάρ, 38’ Μπονέτο

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Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας (Εύβοιας)

Κίτρινες κάρτες: 45’ Μπαρέ, 50’ Ελ Σαουμπί, 51’ Κάργας, 77’ Λυκουρίνος – 15’ Σίγκουρντσον, 45’+2’ Καρεάτσο, 78’ Ροντρίγκες, 82’ Μαρτίν, 90’+5’ Λιατσικούρας

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Αποβολές: Καμία

Οι συνθέσεις

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κοσέλεφ, Γρόσδης (58’ Κόμπα), Ελ Σαουμπί, Κάργας, Μύγας (65’ Τζόκα), Μπαρέ, Ρεφατλάρι, Χαραλαμπόγλου, Φουρτάδο (40’ Ουρτάδο), Γκονζάλες, Κρέσπι (58’ Λάμπρου).

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ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Βασίλιεβιτς, Ιγκνιάτοβιτς, Μπακαγιόκο, Γκεσάν, Χατζηθεοδωρίδης, Καρεάτσο (46’ Μορέιρα), Λιατσικούρας, Χάμζα (64’ Μουζάκης), Μπονέτο (64’ Μαρτίν), Μπολιβάρ (75’ Ροντρίγκες), Σίγκουρντσον (46’ Πινέιρο).