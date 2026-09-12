Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Πού θα δείτε Ολυμπιακός – ΟΦΗ και Ηρακλής – Ατρόμητος

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (12/9), με τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του Ηρακλή για τη Super League να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ελληνικό ενδιαφέρον.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ στις 19:00, σε αγώνα που θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 1 League, ενώ στις 21:00 ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο, με τηλεοπτική κάλυψη από τον ΣΚΑΪ.

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Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις 18:00, ενώ στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν ακόμη η συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου στο Ultimate Championship και η αναμέτρηση Ελλάδα – Ιταλία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Ανδρών.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις