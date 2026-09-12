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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Πού θα δείτε Ολυμπιακός – ΟΦΗ και Ηρακλής – Ατρόμητος

Οι δύο αναμετρήσεις της Super League βρίσκονται στο επίκεντρο του σημερινού προγράμματος. Πλούσια δράση και σε Premier League, LaLiga, μπάσκετ, στίβο και MotoGP.

Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Πού θα δείτε Ολυμπιακός – ΟΦΗ και Ηρακλής – Ατρόμητος
ΠΗΓΗ: UNSPLASH
DEBATER NEWSROOM

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (12/9), με τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του Ηρακλή για τη Super League να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ελληνικό ενδιαφέρον.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ στις 19:00, σε αγώνα που θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 1 League, ενώ στις 21:00 ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο, με τηλεοπτική κάλυψη από τον ΣΚΑΪ.

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Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις 18:00, ενώ στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν ακόμη η συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου στο Ultimate Championship και η αναμέτρηση Ελλάδα – Ιταλία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Ανδρών.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις

  • 02:00 Τιάφο – Σέλτον (Τένις) – Eurosport 1
  • 09:35 Moto3 – Γκραν Πρι Αγίου Μαρίνου, 2ες ελεύθερες δοκιμές – Magenta Sport 5
  • 10:20 Moto2 – Γκραν Πρι Αγίου Μαρίνου, 2ες ελεύθερες δοκιμές – Magenta Sport 5
  • 11:05 MotoGP – Γκραν Πρι Αγίου Μαρίνου, 2ες ελεύθερες δοκιμές – Magenta Sport 5
  • 11:45 MotoGP – Γκραν Πρι Αγίου Μαρίνου, κατατακτήριες δοκιμές – Magenta Sport 5
  • 13:30 Premier League Kick-off, 4η αγωνιστική – Novasports Premier League
  • 13:40 Moto3 – Γκραν Πρι Αγίου Μαρίνου, κατατακτήριες δοκιμές – Magenta Sport 5
  • 14:30 DTM – Γερμανία, Ζάχσενρινγκ, 1ος αγώνας – Magenta Sport 8
  • 14:30 Ντέρμπι – Μπέρμιγχαμ, EFL Championship – Magenta Sport 3
  • 14:35 Moto2 – Γκραν Πρι Αγίου Μαρίνου, κατατακτήριες δοκιμές – Magenta Sport 5
  • 15:00 Ρασίνγκ Σανταντέρ – Αλαβές, LaLiga – Magenta Sport 3 League
  • 15:05 WRC – Ράλι Χιλής, SS7 Pelun 1 – Magenta Sport 7
  • 15:45 MotoGP – Γκραν Πρι Αγίου Μαρίνου, Sprint – Magenta Sport 5
  • 16:00 Μαρκό – Athens Kallithea FC, Super League 2 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
  • 16:00 Τζένοα – Φροζινόνε, Serie A – Magenta Sport 1
  • 16:30 Χόφενχαϊμ – Στουτγκάρδη, Bundesliga – Novasports Extra 3
  • 16:30 Φράιμπουργκ – Γκλάντμπαχ, Bundesliga – Novasports Extra 2
  • 16:30 Μάιντς – Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Bundesliga – Novasports Extra 1
  • 16:30 Άουγκσμπουργκ – Λεβερκούζεν, Bundesliga – Novasports 6HD
  • 16:30 Ντόρτμουντ – Πάντερμπορν, Bundesliga – Novasports 3HD
  • 17:00 Λίβερπουλ – Φούλαμ, Premier League – Novasports Premier League
  • 17:00 Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ, Premier League – Novasports Start
  • 17:00 Κρίσταλ Πάλας – Ίπσουιτς, Premier League – Novasports 5HD
  • 17:00 Τσέλσι – Χαλ, Premier League – Novasports 4HD
  • 17:00 Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ, Premier League – Novasports 2HD
  • 17:00 Red Bull MotoGP Rookies Cup – Άγιος Μαρίνος, 1ος αγώνας – Magenta Sport 5
  • 17:00 WRC – Ράλι Χιλής, SS9 Maria de las Cruces 1 – Magenta Sport 7
  • 17:00 Γουότφορντ – Στόουκ, EFL Championship – Magenta Sport 3
  • 17:15 Οσασούνα – Εσπανιόλ, LaLiga – Magenta Sport 4 League
  • 18:00 Παναθηναϊκός – Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, μπάσκετ – Action 24
  • 19:00 Ολυμπιακός – ΟΦΗ, Stoiximan Super League – Magenta Sport 1 League
  • 19:00 Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ, Cyprus League – Magenta Sport 4
  • 19:00 Ultimate Championship, στίβος – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
  • 19:00 Λάτσιο – Μίλαν, Serie A – Magenta Sport 1
  • 19:30 Τότεναμ – Έβερτον, Premier League – Novasports Premier League
  • 19:30 Κολωνία – Βέρντερ Βρέμης, Bundesliga – Novasports Prime
  • 19:30 Μπιλμπάο – Έλτσε, LaLiga – Magenta Sport 3 League
  • 19:45 Κιλμάρνοκ – Αμπερντίν, Premier Sports Cup – Magenta Sport 3
  • 20:00 Ομόνοια – Απόλλων Λεμεσού, Cyprus League – Magenta Sport 7
  • 20:00 Κάζα Πία – Πόρτο, Liga Portugal – Magenta Sport 2
  • 20:44 Ultimate Championship – Μίλτος Τεντόγλου – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
  • 21:00 Φορτούνα Σίταρντ – Άγιαξ, Eredivisie – Novasports 2HD
  • 21:00 Ηρακλής – Ατρόμητος, Stoiximan Super League – ΣΚΑΪ
  • 21:10 Ολυμπιακός – ΟΦΗ, PostGame – Magenta Sport 1 League
  • 21:30 Ζανκτ Πάουλι – Βόλφσμπουργκ, Bundesliga 2 – Novasports Start
  • 21:45 Αταλάντα – Κάλιαρι, Serie A – Magenta Sport 1
  • 22:00 Σάντερλαντ – Άρσεναλ, Premier League – Novasports Premier League
  • 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο, LaLiga – Magenta Sport 3 League
  • 22:00 Oktagon 93 – Τσεχία, Μπρνο – Magenta Sport 8
  • 22:00 Ελλάδα – Ιταλία, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Ανδρών – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
  • 22:30 Ατλέτικο Τουκουμάν – Ρίβερ Πλέιτ, Liga Profesional Clausura – Action 24
  • 23:00 Σαμπαλένκα – Ριμπάκινα, τένις – Eurosport 1
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