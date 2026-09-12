Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Πού θα δείτε Ολυμπιακός – ΟΦΗ και Ηρακλής – Ατρόμητος
Οι δύο αναμετρήσεις της Super League βρίσκονται στο επίκεντρο του σημερινού προγράμματος. Πλούσια δράση και σε Premier League, LaLiga, μπάσκετ, στίβο και MotoGP.
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (12/9), με τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του Ηρακλή για τη Super League να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ελληνικό ενδιαφέρον.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ στις 19:00, σε αγώνα που θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 1 League, ενώ στις 21:00 ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο, με τηλεοπτική κάλυψη από τον ΣΚΑΪ.
Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις 18:00, ενώ στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν ακόμη η συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου στο Ultimate Championship και η αναμέτρηση Ελλάδα – Ιταλία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Ανδρών.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις
- 02:00 Τιάφο – Σέλτον (Τένις) – Eurosport 1
- 09:35 Moto3 – Γκραν Πρι Αγίου Μαρίνου, 2ες ελεύθερες δοκιμές – Magenta Sport 5
- 10:20 Moto2 – Γκραν Πρι Αγίου Μαρίνου, 2ες ελεύθερες δοκιμές – Magenta Sport 5
- 11:05 MotoGP – Γκραν Πρι Αγίου Μαρίνου, 2ες ελεύθερες δοκιμές – Magenta Sport 5
- 11:45 MotoGP – Γκραν Πρι Αγίου Μαρίνου, κατατακτήριες δοκιμές – Magenta Sport 5
- 13:30 Premier League Kick-off, 4η αγωνιστική – Novasports Premier League
- 13:40 Moto3 – Γκραν Πρι Αγίου Μαρίνου, κατατακτήριες δοκιμές – Magenta Sport 5
- 14:30 DTM – Γερμανία, Ζάχσενρινγκ, 1ος αγώνας – Magenta Sport 8
- 14:30 Ντέρμπι – Μπέρμιγχαμ, EFL Championship – Magenta Sport 3
- 14:35 Moto2 – Γκραν Πρι Αγίου Μαρίνου, κατατακτήριες δοκιμές – Magenta Sport 5
- 15:00 Ρασίνγκ Σανταντέρ – Αλαβές, LaLiga – Magenta Sport 3 League
- 15:05 WRC – Ράλι Χιλής, SS7 Pelun 1 – Magenta Sport 7
- 15:45 MotoGP – Γκραν Πρι Αγίου Μαρίνου, Sprint – Magenta Sport 5
- 16:00 Μαρκό – Athens Kallithea FC, Super League 2 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 16:00 Τζένοα – Φροζινόνε, Serie A – Magenta Sport 1
- 16:30 Χόφενχαϊμ – Στουτγκάρδη, Bundesliga – Novasports Extra 3
- 16:30 Φράιμπουργκ – Γκλάντμπαχ, Bundesliga – Novasports Extra 2
- 16:30 Μάιντς – Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Bundesliga – Novasports Extra 1
- 16:30 Άουγκσμπουργκ – Λεβερκούζεν, Bundesliga – Novasports 6HD
- 16:30 Ντόρτμουντ – Πάντερμπορν, Bundesliga – Novasports 3HD
- 17:00 Λίβερπουλ – Φούλαμ, Premier League – Novasports Premier League
- 17:00 Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ, Premier League – Novasports Start
- 17:00 Κρίσταλ Πάλας – Ίπσουιτς, Premier League – Novasports 5HD
- 17:00 Τσέλσι – Χαλ, Premier League – Novasports 4HD
- 17:00 Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ, Premier League – Novasports 2HD
- 17:00 Red Bull MotoGP Rookies Cup – Άγιος Μαρίνος, 1ος αγώνας – Magenta Sport 5
- 17:00 WRC – Ράλι Χιλής, SS9 Maria de las Cruces 1 – Magenta Sport 7
- 17:00 Γουότφορντ – Στόουκ, EFL Championship – Magenta Sport 3
- 17:15 Οσασούνα – Εσπανιόλ, LaLiga – Magenta Sport 4 League
- 18:00 Παναθηναϊκός – Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, μπάσκετ – Action 24
- 19:00 Ολυμπιακός – ΟΦΗ, Stoiximan Super League – Magenta Sport 1 League
- 19:00 Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ, Cyprus League – Magenta Sport 4
- 19:00 Ultimate Championship, στίβος – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 19:00 Λάτσιο – Μίλαν, Serie A – Magenta Sport 1
- 19:30 Τότεναμ – Έβερτον, Premier League – Novasports Premier League
- 19:30 Κολωνία – Βέρντερ Βρέμης, Bundesliga – Novasports Prime
- 19:30 Μπιλμπάο – Έλτσε, LaLiga – Magenta Sport 3 League
- 19:45 Κιλμάρνοκ – Αμπερντίν, Premier Sports Cup – Magenta Sport 3
- 20:00 Ομόνοια – Απόλλων Λεμεσού, Cyprus League – Magenta Sport 7
- 20:00 Κάζα Πία – Πόρτο, Liga Portugal – Magenta Sport 2
- 20:44 Ultimate Championship – Μίλτος Τεντόγλου – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 21:00 Φορτούνα Σίταρντ – Άγιαξ, Eredivisie – Novasports 2HD
- 21:00 Ηρακλής – Ατρόμητος, Stoiximan Super League – ΣΚΑΪ
- 21:10 Ολυμπιακός – ΟΦΗ, PostGame – Magenta Sport 1 League
- 21:30 Ζανκτ Πάουλι – Βόλφσμπουργκ, Bundesliga 2 – Novasports Start
- 21:45 Αταλάντα – Κάλιαρι, Serie A – Magenta Sport 1
- 22:00 Σάντερλαντ – Άρσεναλ, Premier League – Novasports Premier League
- 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο, LaLiga – Magenta Sport 3 League
- 22:00 Oktagon 93 – Τσεχία, Μπρνο – Magenta Sport 8
- 22:00 Ελλάδα – Ιταλία, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Ανδρών – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 22:30 Ατλέτικο Τουκουμάν – Ρίβερ Πλέιτ, Liga Profesional Clausura – Action 24
- 23:00 Σαμπαλένκα – Ριμπάκινα, τένις – Eurosport 1
πηγή στην Google
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