Η βαθμολογία της Basket League μετά τη νίκη του Ηρακλή εις βάρος του Παναθηναϊκού

Ακόμη μία έκπληξη επιφύλασσε η 20η αγωνιστική της Basket League καθώς ο Ηρακλής επικράτησε του Παναθηναϊκού με 76-74 μετά από επική ανατροπή 21 πόντων.

Αυτή ήταν η πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού από τον Γηραιό μετά από 21 χρόνια. Από την άλλη ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος αφού κέρδισε τον ΠΑΟΚ και έχει 19/19 νίκες.

Αποτελέσματα 20η αγωνιστική

Σάββατο (07/03)

ΑΕΚ-Προμηθέας 102-85

Καρδίτσα-Μύκονος 103-77

Περιστέρι-Πανιώνιος 82-74

Άρης-Μαρούσι 102-76

Κυριακή (08/03)

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 100-73

Ηρακλής-Παναθηναϊκός 76-74

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 19-0

Παναθηναϊκός 15-4

ΑΕΚ 14-4

ΠΑΟΚ 11-6

Άρης 10-7

Περιστέρι 9-9

Ηρακλής 8-10

Μύκονος 7-11

Προμηθέας 6-12

Καρδίτσα 5-14

Πανιώνιος 5-13

Κολοσσός 5-13

Μαρούσι 4-15

* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης και ΠΑΟΚ-Μύκονος

Η επόμενη αγωνιστική (21η)

Σάββατο (14/03)

16:00: Μαρούσι – Περίστερι

16:00: Μύκονος – Προμηθέας

18:15: ΠΑΟΚ – Άρης

Κυριακή (15/03)

12:45: Κολοσσός Ρόδου – Ηρακλής

13:00: Πανιώνιος – Ολυμπιακός

16:00: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ