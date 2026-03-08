Η βαθμολογία της Basket League μετά τη νίκη του Ηρακλή εις βάρος του Παναθηναϊκού
4η ήττα στο πρωτάθλημα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν
Ακόμη μία έκπληξη επιφύλασσε η 20η αγωνιστική της Basket League καθώς ο Ηρακλής επικράτησε του Παναθηναϊκού με 76-74 μετά από επική ανατροπή 21 πόντων.
Αυτή ήταν η πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού από τον Γηραιό μετά από 21 χρόνια. Από την άλλη ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος αφού κέρδισε τον ΠΑΟΚ και έχει 19/19 νίκες.
Αποτελέσματα 20η αγωνιστική
Σάββατο (07/03)
ΑΕΚ-Προμηθέας 102-85
Καρδίτσα-Μύκονος 103-77
Περιστέρι-Πανιώνιος 82-74
Άρης-Μαρούσι 102-76
Κυριακή (08/03)
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 100-73
Ηρακλής-Παναθηναϊκός 76-74
Η βαθμολογία
Ολυμπιακός 19-0
Παναθηναϊκός 15-4
ΑΕΚ 14-4
ΠΑΟΚ 11-6
Άρης 10-7
Περιστέρι 9-9
Ηρακλής 8-10
Μύκονος 7-11
Προμηθέας 6-12
Καρδίτσα 5-14
Πανιώνιος 5-13
Κολοσσός 5-13
Μαρούσι 4-15
* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης και ΠΑΟΚ-Μύκονος
Η επόμενη αγωνιστική (21η)
Σάββατο (14/03)
16:00: Μαρούσι – Περίστερι
16:00: Μύκονος – Προμηθέας
18:15: ΠΑΟΚ – Άρης
Κυριακή (15/03)
12:45: Κολοσσός Ρόδου – Ηρακλής
13:00: Πανιώνιος – Ολυμπιακός
16:00: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
