Ηρακλής – Παναθηναϊκός AKTOR 76-74: Νέα ήττα-σοκ για το “τριφύλλι” – Ιστορική ανατροπή από το -21 και νίκη για τον Γηραιό

Ο Ηρακλής έκανε μία μαγική ανατροπή, επέστρεψε από το -21 και έριξε ροπαλιά στον παραπαίοντα Παναθηναϊκό επικρατώντας στην εκπνοή με 76-74.

Ο Κέντρικ Ναν αστόχησε στην τελευταία επίθεση των πρασίνων και ο Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις σκόραρε στην εκνποή μετά από ασίστ του Τζοσάια Στρονγκ και ο Γηραιός πήρε έτσι μια τεράστια νίκη και οδήγησε τους πράσινους στην 4η φετινή τους ήττα στο πρωτάθλημα της Basket League.

Στα μέσα του 2ου δεκαλέπτου οι πράσινοι πήραν για πρώτη φορά διψήφια απόσταση (22-32), με τον Μήτογλου να έχει βάλει 7 από τους 12 πόντους της ομάδας του σε αυτό το διάστημα και τους γηπεδούχους να έχουν διαδοχικά άστοχα σουτ τριών πόντων (2/7 τρίποντα στο 10′ και 2/14 τρίποντα μέχρι το 15′). Τελικά το τριφύλλι πήγε στα αποδυτήρια στο +15 (28-43, 20′) εκμεταλλευόμενο την καλή τους άμυνα και την αστοχία των γηπεδούχων στα μακρινά σουτ.

Με διαδοχικά καλάθια του Σορτς κι ένα τρίποντο του Ρογκαβόπουλου οι πράσινοι ξέφυγαν με 21 πόντους (29-50, 22’40”). Ο Ηρακλής πλησίασε στους 12 πόντους (45-57) στο 27’30”, μετά από δύο σετ βολών του Μωραΐτη. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 70-70 στο 38’30” μετά από διαδοχικά λάθη του Παναθηναϊκού, το τρίποντο του Έλντερ-Ντέιβις και δύο καλάθια από Φάντερμπερκ και Στρονγκ έδωσαν στον Ηρακλή την νίκη της χρονιάς.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-20, 28-43, 50-59, 76-74