Φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή: Ενεργοποιήθηκε το 112, “κλείστε πόρτες και παράθυρα” (βίντεο + εικόνες)

Σε συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές αρχές το απόγευμα της Κυριακής (12/7) όταν φωτιά ξέσπασε στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή προκαλώντας αναστάτωση μέσα στον αστικό ιστό της Αθήνας.

Σημειώνεται ότι το κτίριο ήταν κλειστό κατά την ώρα εκδήλωσης της φωτιάς. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το 112 ζητώντας από τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να αποφύγουν την έκθεση στους πυκνούς καπνούς.

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Στο μήνυμα αναφερόταν: «Πυρκαγιά στο Θέατρο Badminton της Περιφέρειας Αττικής. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται καθώς το κτίριο καίγεται ολοσχερώς. Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα και 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών.

Στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων: Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στο #Θεατρο_Badminton της Περιφερειακής #Αττικής



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️…— 112 Greece (@112Greece) July 12, 2026

Η φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20:00 σε χώρο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για άτομα που να έχουν εγκλωβιστεί.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, 12 Ιουλίου 2026, λίγο μετά τις 20:00, σε χώρο κτιρίου του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή.

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Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, με οδηγίες αυτοπροστασίας.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

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(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)