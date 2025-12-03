Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα σενάρια φυγής από το Μιλγουόκι – Έστειλε μήνυμα στο NBA με την διαγραφή των φωτογραφιών με τους Μπακς

Φωτιά στο NBA έβαλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την κίνηση του να διαγράψει τις περισσότερες φωτογραφίες με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς.

Επίσης, άλλαξε τη βιογραφία του στο X (πρώην Twitter) σε: «NBA athlete» (Αθλητής NBA). Όλα συνέβησαν μετά το σερί αρνητικών αποτελεσμάτων των Μπακς που τους έχουν φέρει σε δυσμενή θέση στην Ανατολική περιφέρεια. Η κίνηση του Greek Freak ήρθε μετά την ήττα των Μπακς απέναντι στη χειρότερη ομάδα στο NBA αυτή τη στιγμή, τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Giannis has deleted all posts on Twitter going back to 2021 and has removed all Bucks related content on his IG, excluding his NBA Championship and Cup posts.



This is the last tweet on his Twitter feed. 👀 pic.twitter.com/Rj1gXoY66C— Legion Hoops (@LegionHoops) December 2, 2025

Παράλληλα, πηγές από το NBA αναφέρουν ότι ο Γιάννης για πρώτη φορά δηλώνει «ανοιχτός» στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί σε άλλη ομάδα. Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο γίνεται όλο και πιο πιθανό καθώς το Μιλγουόκι συνεχίζει να βυθίζεται στην Ανατολική Περιφέρεια.

Οι Νικς ακούγονται τα τελευταία χρόνια και ίσως είναι και το πιο εφικτό σενάριο αν θελήσει ο Γιάννης να ψάξει κάτι καινούριο, ενώ οι Λέικερς είναι πάντα στο παιχνίδι όταν πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους σταρ του ΝΒΑ όμως είναι ένα δύσκολο σενάριο αν αναλογιστούμε ότι στην ομάδα υπάρχουν τα συμβόλαια του Ντοντσιτς και του Λεμπρόν Τζέιμς.

Η πορεία των Μπακς στη σεζόν, η στρατηγική της διοίκησης που τα τελευταία χρόνια δεν είναι η καλύτερη ως προς την ενίσχυση του ρόστερ και η δεδομένη διάθεση του Αντετοκούνμπο για τίτλους θα καθορίσουν αν οι επόμενες σεζόν θα τον βρουν ακόμα στο Μιλγουόκι ή σε κάποια άλλη ομάδα του NBA.

Οι Μπακς ήταν αυτοί που είδαν και πίστεψαν στο ταλέντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο το 2013 και αυτός τους δικαίωσε με την δουλεία του αφού έγινε ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχουν εμφανιστεί την τελευταία 20ετία στο NBA.

Το 2021 έφερε το πρωτάθλημα του NBA στο Μιλγουόκι μετά από 50 χρόνια (1971) και αγαπήθηκε όσο κανείς στην πόλη. Αυτός και ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ έχουν ειδική θέση στην καρδιά των φιλάθλων της ομάδας. Το 2024 χάρισε στην ομάδα του και το νεοσύστατο NBA Cup.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δέσιμό του με την πόλη είναι αξιομνημόνευτο, αλλά πλέον στα 31 του χρόνια ίσως να θέλει να αλλάξει ομάδα ώστε να έχει περισσότερες πιθανότητες να διεκδικήσει τίτλους. Να θυμίσουμε ότι τη φετινή σεζόν οι Μπακς έχουν 9 νίκες και 13 ήττες και βρίσκονται στην 11η θέση της βαθμολογίας της Ανατολής.