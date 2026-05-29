Σπερς – Θάντερ 118-91: Ο Γουεμπανιάμα σταμάτησε τον Γκίλτζιους- Αλεξαντέρ και οδήγησε το Σαν Αντόνιο σε Game 7

Με ηγέτη τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, οι Σαν Αντόνιο Σπερς επικράτησαν με 118-91 των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στην έδρα τους και ισοφάρισαν τη σειρά των τελικών της Δυτικής Περιφέρειας σε 3-3, στέλνοντας την πρόκριση στους τελικούς του ΝΒΑ σε έβδομο και τελευταίο παιχνίδι.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 28 πόντους και 10 ριμπάουντ, απαντώντας με τον καλύτερο τρόπο στην ήττα των Σπερς στο Game 5. Μάλιστα, έδωσε από νωρίς τον τόνο, σημειώνοντας δύο τρίποντα και καταγράφοντας ένα μπλοκ στα πρώτα 90 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, με το Σαν Αντόνιο να παίρνει το προβάδισμα και να μην το χάνει ποτέ.

Για τους νικητές, ο Ντίλαν Χάρπερ πρόσφερε 18 πόντους από τον πάγκο, ενώ ο Στεφόν Καστλ είχε 17 πόντους και εννέα ασίστ, με μόλις ένα λάθος. Συνολικά, οι αναπληρωματικοί των Σπερς επικράτησαν των αντίστοιχων των Θάντερ με 46-38.

Από την πλευρά των Θάντερ, ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έμεινε στους 15 πόντους με 6/18 σουτ, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επιθετική του επίδοση σε τελικούς Δύσης μετά τους 14 πόντους που είχε σημειώσει στο τρίτο παιχνίδι της αντίστοιχης σειράς της περασμένης σεζόν απέναντι στη Μινεσότα.



Victor Wembanyama is the first player in Spurs franchise history to record 25+ PTS, 10+ REB, 2+ STL, and 2+ BLK in an elimination game! pic.twitter.com/PEAmNvlVFp May 29, 2026

Το καθοριστικό Game 7 θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Κυριακής στην Οκλαχόμα Σίτι.