Θρήνος στο NBA: Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο προπονητής Ρικ Έιντελμαν

Στη θλίψη έχει βυθιστεί ο κόσμος του NBA μετά τον θάνατο του Ρικ Έιντελμαν, του προπονητή με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία των Σακραμέντο Κινγκς και μέλος του Hall of Fame, σε ηλικία 79 ετών.

Ο Έιντελμαν, ήταν γέννημα θρέμμα του Λίνγουντ της Καλιφόρνια, πρωταγωνίστησε στο Λύκειο Πιούς Χ στο Ντάουνι, έξω από το Λος Άντζελες και οδήγησε τους Κινγκς στα πλέι οφ και στις οκτώ σεζόν που ήταν προπονητής από το 1998 έως το 2006.

Οι 395 νίκες του είναι οι περισσότερες στην ιστορία των Σακραμέντο Κινγκς και οι 1.042 νίκες του στην κανονική σεζόν είναι η 10η μεγαλύτερη μεταξύ των προπονητών στην ιστορία του NBA.

Ο Έιντελμαν, ο οποίος επιλέχθηκε στο ντραφτ από τους Σαν Ντιέγκο Ρόκετς το 1968, έπαιξε επτά σεζόν στο NBA για τους Ρόκετς, τους Τρέιλ Μπλέιζερς, τους Μπουλς, τους Νιου Όρλεανς Τζαζ και τους Κάνσας Σίτι-Ομάχα Κινγκς.

Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στο Chemeketa Community College το 1977, προτού ενταχθεί στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς ως βοηθός το 1983. Ανέλαβε ως προπονητής του Πόρτλαντ το 1989, οδηγώντας τους δύο φορές στους τελικούς του NBA – έχασαν από τους Πίστονς το 1990 και τους Μπουλς το 1992.

Αφού απολύθηκε το 1994, ο Έιντελμαν έμεινε εκτός για ένα χρόνο, προτού αναλάβει τους Γουόριορς το 1995. Απολύθηκε μετά από δύο απογοητευτικές σεζόν, προτού αναλάβει τους Σακραμέντο Κινγκς το 1998.

Μετά την αποχώρησή του, οι Κινγκς πέρασαν 16 χρόνια χωρίς συμμετοχή σε πλέι οφ και δεν έχουν κερδίσει καμία σειρά από το 2004.

«Ο Έιντελμαν θα μείνει στη μνήμη μας όχι μόνο ως προπονητής και παίκτης, αλλά και ως μέντορας για τόσους πολλούς στην κοινότητα του μπάσκετ», έγραψε η Ένωση Προπονητών του NBA στο X.