Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα… γαλλικά του Greek Freak μετά το νέο τραυματισμό του – Οι δηλώσεις Ρίβερς για τις φήμες ανταλλαγής

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται να μην διανύει την καλύτερη περίοδο του στους Μιλγουόκι Μπακς καθώς η ομάδα προσπαθεί να επιστρέψει στο δρόμο των νικών.

Οι Μπακς πήραν την νίκη με 113-109, όμως η ψυχολογία του Giannis δεν φάνηκε να είναι στα καλύτερα του. Ειδικότερα, ο Greek Freak έπιασε το δεξί πόδι του μετά από μια ασίστ που έδωσε στο παιχνίδι με το Ντιτρόιτ ήταν εμφανή τα «γαλλικά» μετά τον πόνο που ένιωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Giannis appeared to suffer a leg injury early in the game vs. Detroit. He was able to walk off on his own. pic.twitter.com/RYLETO8BjL— SportsCenter (@SportsCenter) December 4, 2025

Την ίδια ώρα, ο Ντοκ Ρίβερς αναφέρθηκε στις φημολογούμενες συζητήσεις για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο καθώς σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, τον κορυφαίο insider στο NBA αυτή τη στιγμή, ο διεθνής φόργουορντ έχει ζητήσεις με το franchise για το μέλλον του μετά την πρόσφατη κοιλιά στην απόδοση της ομάδας.

«Δεν υπήρξαν συζητήσεις. Θέλω να το ξεκαθαρίσω, θα το επαναλάβω για 50η φορά, αλλά σίγουρα δεν έχει φτάσει σε κανένα δίκτυο. Ο Giannis δεν έχει ζητήσει ποτέ να γίνει ανταλλαγή. Ποτέ. Δεν μπορώ να το ξεκαθαρίσω περισσότερο» είπε ο Ρίβερς.

#Bucks Doc Rivers on Giannis Antetokounmpo trade reports:



"There have been no conversations… I want to make it clear… Giannis has never asked to be traded. Ever. I can't make that more clear." pic.twitter.com/ZFa16RN9T6— Lily Zhao (@LilySZhao) December 3, 2025

Από τη στιγμή που ο Σαράνια έκανε αυτήν την αναφορά προκλήθηκε πανικός καθώς ο Γιάννης από το περασμένο καλοκαίρι αποτελεί αντικείμενο συζήτησης, ενώ το συγκεκριμένο χρονικό σημείο είναι σημαντικό καθώς στις 15 Δεκεμβρίου ανοίγει και επίσημα η περίοδος των ανταλλαγών για τους παίκτες που έκαναν νέο συμβόλαιο το περασμένο καλοκαίρι.