Παίκτης του Ολυμπιακού κι επίσημα ο Μοντέρο – Τον ανακοίνωσαν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι

Ο Γιαν Μοντέρο είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού για τα επόμενα τρία χρόνια.

Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, έκαναν την έκπληξη στους φίλους της ομάδας, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Γιαν Μοντέρο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της συνεργασίας της ερυθρόλευκης ΚΑΕ με τη Superbet.

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Οι ισχυροί άνδρες του Ολυμπιακού παρουσίασαν τη νέα φανέλα της ομάδας για τη σεζόν 2026-27, η οποία είχε το όνομα του Δομινικανού γκαρντ και τον αριθμό 8.

Ο 23χρονος έρχεται στο λιμάνι μετά από μία σεζόν αποκάλυψη με τη Βαλένθια, κατά την οποία έφτασε στο Final Four της EuroLeague και κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας.

Παίζοντας διαστημικό μπάσκετ, ο Δομινικανός γκαρντ αναδείχθηκε σε Rising Star της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά και MVP των τελικών της Liga Endesa.

Στην Ευρώπη ο Μοντέρο έπαιξε 38 παιχνίδια και είχε κατά μέσο όρο 14.4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4.8 ασίστ και 17.9 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

“Δεν ξέρω εάν υπάρχει άλλος παίκτης με τέτοιο effect σε αυτή την ηλικία στην Ευρώπη. Ο Μοντέρο έχει για την ηλικία του τρομερό πάθος για το παιχνίδι, το γνωρίζει το παιχνίδι. Φυσικά δεν ήμασταν οι μόνοι που θέλαμε να τον πάρουμε σε όλη την Ευρώπη. Από τις πρώτες ερωτήσεις που έκανε είναι εάν θα έχουμε προπονητή τον Μπαρτζώκα. Του απαντήσαμε ότι θα είναι, όλα αυτά πριν γίνουμε πρωταθλητές Ευρώπης”, δήλωσε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος για τη μεταγραφή του Μοντέρο.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

“Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Jean Montero. Ο γκαρντ από τη Δομινικανή Δημοκρατία υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

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Το who is who

Γεννήθηκε: 03/07/2003

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Υπηκοότητα: Δομινικανή Δημοκρατία

Ύψος: 1.88μ.

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Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

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Gran Canaria (2019–2024)

Gran Canaria Β (2019–2021)

Overtime Elite (2021–2022)

Real Betis (2023)

Andorra (2023-2024)

Valencia (2024-26)

Οι φετινοί αριθμοί του…

Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 14.4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4.8 ασίστ και 1.1 κλεψίματα. Στην ACB είχε μέσο όρο 15.7 πόντους, 2.9 ριμπάουντ, 4.3 ασίστ και 1.2 κλεψίματα.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Πρωταθλητής Ισπανίας (2026)

Supercup Ισπανίας (2025)

Ατομικές

Μέλος της καλύτερης 5άδας της Ευρωλίγκας (2026)

MVP των Playoffs της Ευρωλίγκας (2026)

Rising Star της Ευρωλίγκας (2026)

MVP των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2026)

Μέλος της καλύτερης 5άδας του EuroCup (2025)

Rising Star του EuroCup (2025)

Μέλος της καλύτερης 5άδας του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2025, 2026)

Μέλος της καλύτερης δεύτερης 5άδας του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2024)

Καλύτερος νέος παίκτης του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2023, 2024, 2025)

Overtime Elite πρώτος σκόρερ (2022)”.