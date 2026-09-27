Γερμανία – Ελλάδα: Με Τετέη και Ανδρούτσο η Εθνική – Οι ενδεκάδες του αγώνα

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει απόψε τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ, για τη δεύτερη αγωνιστική της League A του Nations League, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να επιλέγει σύστημα 4-4-2 και δίδυμο Τετέη–Παυλίδη στην επίθεση.

Η σέντρα της μεγάλης αναμέτρησης στη WWK Arena είναι προγραμματισμένη για τις 21:45, με τηλεοπτική μετάδοση από τον Alpha και το Novasports Start.

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Η «γαλανόλευκη» προέρχεται από το εντυπωσιακό διπλό με 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι, όπου ο Τάσος Δουβίκας χάρισε τη νίκη στην Ελλάδα με γκολ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η ενδεκάδα της Ελλάδας

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς διατηρεί τον Κωνσταντίνο Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, ενώ στο αρχικό σχήμα βρίσκονται ο Θανάσης Ανδρούτσος και ο Ανδρέας Τετέη.

Η Ελλάδα παρατάσσεται με σχηματισμό 4-4-2 και τους Παυλίδη και Τετέη στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα της Ελλάδας:

Τζολάκης – Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας – Καρέτσας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τζόλης – Παυλίδης, Τετέη.

Οι επιλογές του Γιούργκεν Κλοπ

Η Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ παρατάσσεται με σχηματισμό 4-2-3-1. Ο Νίμπελ βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Κίμιχ και Ενμέτσα στον άξονα και τον Εμπνουταλίμπ στην κορυφή της επίθεσης.

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Η ενδεκάδα της Γερμανίας:

Νίμπελ – Βάγκνομαν, Μπίσεκ, Τα, Μπράουν – Κίμιχ, Ενμέτσα – Σάντε, Κόντε, Αντεγέμι – Εμπνουταλίμπ.

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Με φόρα από το Βελιγράδι η Εθνική

Η Ελλάδα πηγαίνει στη δύσκολη αναμέτρηση του Άουγκσμπουργκ με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη μεγάλη ανατροπή απέναντι στη Σερβία.

Απέναντι στη Γερμανία, η Εθνική καλείται να παρουσιάσει αμυντική συνοχή, να περιορίσει την ταχύτητα των γηπεδούχων και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει στην αντεπίθεση.

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Η παρουσία του Τετέη δίπλα στον Παυλίδη προσφέρει δύναμη και ταχύτητα στη γραμμή κρούσης, ενώ ο Ανδρούτσος αναμένεται να δώσει επιπλέον τρεξίματα και ισορροπία στη μεσαία γραμμή.