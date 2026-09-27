Γερμανία – Ελλάδα: Με Τετέη και Ανδρούτσο η Εθνική – Οι ενδεκάδες του αγώνα
Γερμανία – Ελλάδα: Με Τετέη και Ανδρούτσο η Εθνική – Οι ενδεκάδες του αγώνα
Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει απόψε τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ, για τη δεύτερη αγωνιστική της League A του Nations League, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να επιλέγει σύστημα 4-4-2 και δίδυμο Τετέη–Παυλίδη στην επίθεση.
Η σέντρα της μεγάλης αναμέτρησης στη WWK Arena είναι προγραμματισμένη για τις 21:45, με τηλεοπτική μετάδοση από τον Alpha και το Novasports Start.
Η «γαλανόλευκη» προέρχεται από το εντυπωσιακό διπλό με 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι, όπου ο Τάσος Δουβίκας χάρισε τη νίκη στην Ελλάδα με γκολ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων.
Η ενδεκάδα της Ελλάδας
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς διατηρεί τον Κωνσταντίνο Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, ενώ στο αρχικό σχήμα βρίσκονται ο Θανάσης Ανδρούτσος και ο Ανδρέας Τετέη.
Η Ελλάδα παρατάσσεται με σχηματισμό 4-4-2 και τους Παυλίδη και Τετέη στην κορυφή της επίθεσης.
Η ενδεκάδα της Ελλάδας:
Τζολάκης – Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας – Καρέτσας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τζόλης – Παυλίδης, Τετέη.
Οι επιλογές του Γιούργκεν Κλοπ
Η Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ παρατάσσεται με σχηματισμό 4-2-3-1. Ο Νίμπελ βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Κίμιχ και Ενμέτσα στον άξονα και τον Εμπνουταλίμπ στην κορυφή της επίθεσης.
Η ενδεκάδα της Γερμανίας:
Νίμπελ – Βάγκνομαν, Μπίσεκ, Τα, Μπράουν – Κίμιχ, Ενμέτσα – Σάντε, Κόντε, Αντεγέμι – Εμπνουταλίμπ.
Με φόρα από το Βελιγράδι η Εθνική
Η Ελλάδα πηγαίνει στη δύσκολη αναμέτρηση του Άουγκσμπουργκ με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη μεγάλη ανατροπή απέναντι στη Σερβία.
Απέναντι στη Γερμανία, η Εθνική καλείται να παρουσιάσει αμυντική συνοχή, να περιορίσει την ταχύτητα των γηπεδούχων και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει στην αντεπίθεση.
Η παρουσία του Τετέη δίπλα στον Παυλίδη προσφέρει δύναμη και ταχύτητα στη γραμμή κρούσης, ενώ ο Ανδρούτσος αναμένεται να δώσει επιπλέον τρεξίματα και ισορροπία στη μεσαία γραμμή.
πηγή στην Google
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