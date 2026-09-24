Σερβία – Ελλάδα: Με Κωστούλα, Καρέτσα και Παυλίδη η ενδεκάδα της Εθνικής
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε τους Κωστούλα, Καρέτσα και Τζόλη πίσω από τον Παυλίδη, στην πρεμιέρα της Εθνικής στη League A του Nations League.
Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας για την αναμέτρηση με τη Σερβία στο «Ράικο Μίτιτς» του Βελιγραδίου, στην ιστορική πρεμιέρα της «γαλανόλευκης» στη League A του Nations League.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε τον Κωνσταντή Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και τους Βαγιαννίδη, Ρέτσο, Μαυροπάνο και Τσιμίκα στην αμυντική γραμμή.
Στον άξονα θα αγωνιστούν ο Δημήτρης Κουρμπέλης και ο Χρήστος Ζαφείρης, ενώ ο Μπάμπης Κωστούλας παίρνει θέση στο αρχικό σχήμα μαζί με τους Χρήστο Τζόλη και Κωνσταντίνο Καρέτσα.
Στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης.
Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας
Η Ελλάδα ξεκινά την αναμέτρηση με τους:
Τζολάκη, Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο, Ρέτσο, Τσιμίκα, Κουρμπέλη, Ζαφείρη, Καρέτσα, Κωστούλα, Τζόλη και Παυλίδη.
Ο Γιοβάνοβιτς παρατάσσει ένα ιδιαίτερα νεανικό και επιθετικό σχήμα, στηρίζοντας τη μεσοεπιθετική λειτουργία της ομάδας στους Καρέτσα, Κωστούλα και Τζόλη.
Ο Παυλίδης αναλαμβάνει τον ρόλο του βασικού επιθετικού, με στόχο να αξιοποιήσει τη δημιουργικότητα και την ταχύτητα των τριών παικτών που θα κινούνται πίσω του.
Ιστορική πρεμιέρα στη League A
Η αναμέτρηση στο Βελιγράδι αποτελεί την πρώτη παρουσία της Ελλάδας στην κορυφαία κατηγορία του Nations League.
Η «γαλανόλευκη» βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με τη Σερβία, τη Γερμανία και την Ολλανδία, σε ένα πρόγραμμα με ιδιαίτερα υψηλό βαθμό δυσκολίας.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός είχε τονίσει πριν από τον αγώνα ότι στόχος είναι η Ελλάδα να παρατείνει την παρουσία της στη League A και να εξελιχθεί μέσα από τις αναμετρήσεις με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες.
Η ώρα και η τηλεοπτική μετάδοση
Η σέντρα στο «Ράικο Μίτιτς» είναι προγραμματισμένη για τις 21:45.
Ο αγώνας μεταδίδεται ζωντανά από τον Alpha και το Novasports Start.
Η Εθνική θα έχει στο πλευρό της εκατοντάδες Έλληνες φιλάθλους, οι οποίοι ταξίδεψαν στο Βελιγράδι για να στηρίξουν την προσπάθεια των παικτών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Ο Παναγιώτης Ρέτσος είχε επισημάνει πριν από την πρεμιέρα ότι η Εθνική διαθέτει ένα από τα πιο ποιοτικά ρόστερ, τονίζοντας ότι η ποιότητα αυτή πρέπει πλέον να αποδειχθεί στον αγωνιστικό χώρο.
πηγή στην Google
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