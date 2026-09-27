Πολιτικός σεισμός στη Σερβία: Παραιτήθηκε ο Βούτσιτς – Επόμενος στόχος η πρωθυπουργία

Την παραίτησή του από την προεδρία της Σερβίας ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών.

Η παραίτηση υποβλήθηκε επτά μήνες πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης και τελευταίας πενταετούς θητείας του.

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Εκατοντάδες υποστηρικτές του συγκεντρώθηκαν έξω από το Προεδρικό Μέγαρο στο κέντρο του Βελιγραδίου, κρατώντας σημαίες της Σερβίας.

«Αυτό είναι το τελευταίο μου βράδυ σε αυτό το κτίριο», δήλωσε ο Βούτσιτς λίγο πριν από την παραίτησή του.

«Σας υπηρέτησα πιστά, όπως και την πατρίδα μου, τη Σερβία. Είμαι υπερήφανος για όσα πετύχαμε μαζί», πρόσθεσε.

Όλες οι προηγούμενες εξελίξεις και δηλώσεις του Σέρβου πολιτικού συγκεντρώνονται στη σελίδα του DEBATER για τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Προσωρινή πρόεδρος η Άνα Μπρνάμπιτς

Με βάση το Σύνταγμα της Σερβίας, καθήκοντα προσωρινής προέδρου αναλαμβάνει η απερχόμενη πρόεδρος της Βουλής, Άνα Μπρνάμπιτς.

Οι πρόωρες προεδρικές εκλογές θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε διάστημα 90 ημερών, ενώ η προεκλογική περίοδος μπορεί να διαρκέσει από 30 έως 60 ημέρες.

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Ο Βούτσιτς ανέφερε ότι ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών αναμένεται να διεξαχθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Το σχέδιο επιστροφής στην πρωθυπουργία

Η παραίτηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς δεν σηματοδοτεί, ωστόσο, την αποχώρησή του από την πολιτική ζωή της Σερβίας.

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Η χώρα οδεύει στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου, στις οποίες ο Βούτσιτς επιδιώκει τη νίκη του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος και των συμμάχων του.

Εφόσον το κόμμα του εξασφαλίσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, ο απερχόμενος πρόεδρος θα μπορεί να αναλάβει τη θέση του πρωθυπουργού.

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Ο Βούτσιτς έχει ήδη υπηρετήσει ως πρωθυπουργός της Σερβίας από το 2014 έως το 2017, προτού μετακινηθεί στην προεδρία της χώρας.

Η κρίσιμη αναμέτρηση της 25ης Οκτωβρίου

Στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές, το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα και οι σύμμαχοί του θα βρεθούν αντιμέτωποι με το φοιτητικό αντικυβερνητικό κίνημα «Οι Φοιτητές Νικούν», καθώς και με την παράταξη «Ευρωπαϊκή Σερβία», στην οποία συμμετέχουν φιλοδυτικά κόμματα της αντιπολίτευσης.

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Η Σερβία βρίσκεται επί σχεδόν δύο χρόνια αντιμέτωπη με μαζικές αντικυβερνητικές και αντιδιαφθοράς κινητοποιήσεις.

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν μετά την κατάρρευση τμήματος της στέγης του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ, τον Νοέμβριο του 2024, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.

Φοιτητές και κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση Βούτσιτς για διαφθορά, έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και αποδυνάμωση των θεσμών. Ο ίδιος και οι πολιτικοί σύμμαχοί του απορρίπτουν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Οι κάλπες της 25ης Οκτωβρίου θεωρούνται μία από τις δυσκολότερες πολιτικές αναμετρήσεις για τον Βούτσιτς από τότε που κυριάρχησε στην πολιτική σκηνή της Σερβίας.