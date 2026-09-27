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Αργεντινή: Άγριο ξύλο μεταξύ παικτών μετά τον τελικό της Εστουντιάντες με τη Ροσάριο Σεντράλ (βίντεο)

Χάος στον αγωνιστικό χώρο και τη φυσούνα

Αργεντινή: Άγριο ξύλο μεταξύ παικτών μετά τον τελικό της Εστουντιάντες με τη Ροσάριο Σεντράλ (βίντεο)
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Χάος επικράτησε μετά το τέλος αγώνα στην Αργεντινή μεταξύ Ροσάριο Σεντράλ και Εστουντιάντες για τον τελικό του Supercopa Internacional

Η Ροσάριο Σεντράλ νίκησε την Εστουντιάντες με 3-1 και κατέκτησε τον τίτλο αλλά ακολούθησαν πρωτοφανή επεισόδια, ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. 

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Με το σκορ στο 2-1 η Εστουντιάντες διαμαρτύρεται για πέναλτι που δεν καταλογίστηκε, στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Χουλιάν Φερνάντες πέτυχε το 3-1 και πανηγύρισε έξαλλα. Η εξέλιξη αυτή έφερε έναν πρώτο γύρο έντασης μέσα στον αγωνιστικό χώρο. 

Με το τελευταίο σφύριγμα, οι παίκτες των δύο ομάδων χτυπούσαν ο ένας τον άλλον στη φυσούνα με μπουνιές και κλωτσιές για αρκετή ώρα πριν οι πιο ψύχραιμοι παρέμβουν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. 

Το Supercopa Internacional είναι ένας θεσμός που επέστρεψε μετά από έναν χρόνο απουσίας.

Η πρωταθλήτρια Εστουντιάντες (του Κλαουσούρα 2025) αντιμετώπισε την Ροσάριο Σεντράλ, που είναι κάτοχος του «Τίτλου των Πρωταθλητών». Δηλαδή της ομάδας, που έχει τον καλύτερο συντελεστή στα δύο πρωταθλήματα (Κλαουσούρα και Απερτούρα). 

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Η Εστουντιάντες προηγήθηκε στο πρώτο λεπτό με τον Κάστρο, η Ροσάριο γύρισε το ματς με δύο γκολ του Άνχελ Ντι Μαρία, για να έρθει το επεισοδιακό φινάλε.

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