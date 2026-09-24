DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο;
DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σερβία – Ελλάδα: Πίσω στο σκορ με 1-0 η Εθνική

Η Σερβία κατάφερε να ανοίξει το σκορ στην αναμέτρηση με την Ελλάδα στο «Ράικο Μίτιτς», βάζοντας δύσκολα στην ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Σερβία – Ελλάδα: Πίσω στο σκορ με 1-0 η Εθνική
Η Σερβία άνοιξε το σκορ απέναντι στην Ελλάδα στην πρεμιέρα του Nations League. (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Πίσω στο σκορ με 1-0 βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σερβία, για την πρεμιέρα της League A του Nations League.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να παραβιάσουν την εστία του Κωνσταντίνου Τζολάκη και να αποκτήσουν το προβάδισμα στο παιχνίδι που διεξάγεται στο «Ράικο Μίτιτς» του Βελιγραδίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς καλείται πλέον να αντιδράσει και να αναζητήσει το γκολ της ισοφάρισης, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική πρεμιέρα απέναντι στη Σερβία.

Η Ελλάδα παρατάχθηκε με βασικούς τους Τζολάκη, Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο, Ρέτσο, Τσιμίκα, Κουρμπέλη, Ζαφείρη, Καρέτσα, Κωστούλα, Τζόλη και Παυλίδη.

Διαβάστε επίσης τις αρχικές επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αναμέτρηση με τη Σερβία.

Το άρθρο ανανεώνεται…

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Γιοβάνοβιτς: «Να παρατείνουμε την παρουσία μας στη League A»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιοβάνοβιτς: «Να παρατείνουμε την παρουσία μας στη League A»

Με υψηλές απαιτήσεις μπαίνει η Εθνική Ελλάδας στο Nations League, πραγματοποιώντας την Πέμπτη (24/9, 21:45) την πρεμιέρα της στη League A απέναντι στη Σερβία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης στο Βελιγράδι, αναφέρθηκε στις απαιτήσεις που δημιουργεί η παρουσία της Ελλάδας στην κορυφαία κατηγορία, αλλά και στις ιδιαιτερότητες του νέου φορμάτ, το […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ