Σερβία – Ελλάδα: Πίσω στο σκορ με 1-0 η Εθνική
Η Σερβία κατάφερε να ανοίξει το σκορ στην αναμέτρηση με την Ελλάδα στο «Ράικο Μίτιτς», βάζοντας δύσκολα στην ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Πίσω στο σκορ με 1-0 βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σερβία, για την πρεμιέρα της League A του Nations League.
Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να παραβιάσουν την εστία του Κωνσταντίνου Τζολάκη και να αποκτήσουν το προβάδισμα στο παιχνίδι που διεξάγεται στο «Ράικο Μίτιτς» του Βελιγραδίου.
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς καλείται πλέον να αντιδράσει και να αναζητήσει το γκολ της ισοφάρισης, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική πρεμιέρα απέναντι στη Σερβία.
Η Ελλάδα παρατάχθηκε με βασικούς τους Τζολάκη, Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο, Ρέτσο, Τσιμίκα, Κουρμπέλη, Ζαφείρη, Καρέτσα, Κωστούλα, Τζόλη και Παυλίδη.
Διαβάστε επίσης τις αρχικές επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αναμέτρηση με τη Σερβία.
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