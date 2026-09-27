Αισθητικοί καταγγέλλουν στοχοποίηση του κλάδου – Ποιες πράξεις μπορούν να κάνουν νόμιμα

Την έντονη αντίδραση των Αισθητικών–Κοσμητολόγων προκαλεί η δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει μετά τις διαδοχικές καταγγελίες για εγκαύματα, παραμορφώσεις και διενέργεια ιατρικών πράξεων σε χώρους που εμφανίζονται ως κέντρα ή ινστιτούτα αισθητικής.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου ξεκαθαρίζουν ότι τάσσονται υπέρ των ελέγχων και της προστασίας της δημόσιας υγείας, καταγγέλλουν όμως τη «συλλήβδην στοχοποίηση» των πτυχιούχων επαγγελματιών και των νόμιμα αδειοδοτημένων εργαστηρίων αισθητικής.

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Η παρέμβασή τους έρχεται ενώ αυξάνονται οι αναφορές για επεμβατικές πράξεις από πρόσωπα που φέρονται να μην έχουν την απαιτούμενη ιδιότητα ή ειδικότητα. Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη καταγγελία γυναίκας που υποστηρίζει ότι υπέστη σοβαρό πρόβλημα στην όρασή της μετά από αισθητική παρέμβαση.

«Άλλο η αισθητική πράξη και άλλο η ιατρική πράξη»

Οι Αισθητικοί–Κοσμητολόγοι ζητούν από τους δημόσιους φορείς και όσους τοποθετούνται για το θέμα να αναφέρονται με ακρίβεια στις επαγγελματικές ιδιότητες των εμπλεκομένων.

Όπως επισημαίνουν, πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα:

Στη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος και στην παράνομη εκτέλεση ιατρικών πράξεων

Στα αδειοδοτημένα εργαστήρια Αισθητικής–Κοσμητολογίας και στους μη νόμιμους χώρους

Στους πτυχιούχους επαγγελματίες και σε πρόσωπα που εμφανίζονται ως αισθητικοί χωρίς τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών και τα προβλεπόμενα προσόντα

«Δεν αποδεχόμαστε την προσπάθεια δημιουργίας της εντύπωσης ότι οι πτυχιούχοι Αισθητικοί–Κοσμητολόγοι και τα νόμιμα εργαστήρια αισθητικής αποτελούν συλλήβδην κίνδυνο για τη δημόσια υγεία», αναφέρουν.

Παράλληλα, καταδικάζουν απερίφραστα κάθε περίπτωση αντιποίησης επαγγέλματος ή διενέργειας ιατρικής πράξης από μη δικαιούμενο πρόσωπο.

Ποιος μπορεί να ονομάζεται Αισθητικός–Κοσμητολόγος

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κλάδου, ο επαγγελματικός τίτλος του Αισθητικού–Κοσμητολόγου αφορά αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τετραετείς σπουδές.

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Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου:

Τμημάτων Αισθητικής–Κοσμητολογίας των πρώην ΤΕΙ και ΑΤΕΙ

Του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, από την κατεύθυνση Αισθητικής και Κοσμητολογίας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών

Ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών του εξωτερικού

Τα νόμιμα Εργαστήρια ή Κέντρα Αισθητικής λειτουργούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κατόπιν αδειοδότησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών.

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Η χρήση του όρου «κέντρο αισθητικής» για χώρους που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον κλάδο, προκαλεί σύγχυση στους πολίτες και πλήττει τους αδειοδοτημένους επαγγελματίες.

Τι ισχύει για την αποτρίχωση με laser

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αποτρίχωση με laser, η οποία συχνά παρουσιάζεται στη δημόσια συζήτηση ως αποκλειστικά ιατρική δραστηριότητα.

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Η εγκύκλιος 1517/19-04-2017 του υπουργείου Υγείας προβλέπει ότι η αποτρίχωση με μηχανήματα laser μπορεί να πραγματοποιείται από:

Ειδικευμένους ιατρούς Δερματολογίας

Ειδικευμένους ιατρούς Πλαστικής Χειρουργικής

Πτυχιούχους Αισθητικής–Κοσμητολογίας των αρμόδιων τμημάτων της ημεδαπής

Κατόχους ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών του εξωτερικού

Κατά συνέπεια, όπως υπογραμμίζουν οι Αισθητικοί–Κοσμητολόγοι, η αποτρίχωση με laser δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται αδιακρίτως παράνομη όταν πραγματοποιείται από πτυχιούχο επαγγελματία, σε νόμιμο χώρο και με την τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων.

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Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι όλες οι αισθητικές ή επεμβατικές πράξεις επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από αισθητικούς. Οι πράξεις που αποτελούν ιατρική παρέμβαση, απαιτούν διάγνωση ή περιλαμβάνουν χορήγηση φαρμακευτικών και ενέσιμων ουσιών διέπονται από διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει ζητήσει, άλλωστε, σαφή προσδιορισμό των ιατρικών πράξεων και του εξοπλισμού που επιτρέπεται ανά ειδικότητα.

Η απάντηση για τα ευρήματα του MedWatch

Οι Αισθητικοί–Κοσμητολόγοι τοποθετούνται και για τα πρώτα ευρήματα του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου που αξιοποιείται για τον εντοπισμό πιθανών παραβάσεων σε ιδιωτικά ιατρεία και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας.

Όπως επισημαίνουν, μία διαδικτυακή αναφορά που αφορά «χώρο αισθητικής» δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι στον συγκεκριμένο χώρο εκτελείται παράνομη ιατρική πράξη.

Κάθε περίπτωση, τονίζουν, πρέπει να ελέγχεται εξατομικευμένα, ώστε να διαπιστώνεται:

Ποια ακριβώς υπηρεσία παρέχεται

Σε ποιον χώρο πραγματοποιείται

Ποιος εκτελεί την πράξη

Ποια είναι η επαγγελματική του ιδιότητα

Εάν διαθέτει το απαιτούμενο πτυχίο και την προβλεπόμενη άδεια

Εάν τηρούνται οι όροι ασφάλειας και λειτουργίας

Το MedWatch κατηγοριοποιεί τα ψηφιακά ευρήματα ανάλογα με τον βαθμό πιθανής σοβαρότητας, ώστε να ακολουθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος. Το DEBATER είχε παρουσιάσει αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας του νέου ψηφιακού εργαλείου και τις περίπου 200 περιπτώσεις πιθανών παραβάσεων που είχαν εντοπιστεί.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου υποστηρίζουν ότι τα αρχικά ευρήματα δεν πρέπει να μετατρέπονται επικοινωνιακά σε συλλογική κατηγορία κατά όλων των αισθητικών.

Τι ζητούν από την Πολιτεία

Οι Αισθητικοί–Κοσμητολόγοι δηλώνουν ότι στηρίζουν τους ουσιαστικούς ελέγχους και ζητούν από την Πολιτεία συγκεκριμένες θεσμικές παρεμβάσεις:

Πανελλήνιο Μητρώο Αισθητικών–Κοσμητολόγων , ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να ελέγχει εάν ένας επαγγελματίας είναι νόμιμα αδειοδοτημένος

, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να ελέγχει εάν ένας επαγγελματίας είναι νόμιμα αδειοδοτημένος Ενιαίο Μητρώο νόμιμων εργαστηρίων και ινστιτούτων αισθητικής , ώστε να είναι σαφές ποιοι χώροι πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις

, ώστε να είναι σαφές ποιοι χώροι πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις Ουσιαστικούς μηχανισμούς ελέγχου για την αντιμετώπιση της αντιποίησης του επαγγέλματος

για την αντιμετώπιση της αντιποίησης του επαγγέλματος Αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας απέναντι σε κάθε παράνομο χώρο ή πρόσωπο, ανεξαρτήτως επαγγελματικού κλάδου

απέναντι σε κάθε παράνομο χώρο ή πρόσωπο, ανεξαρτήτως επαγγελματικού κλάδου Σαφή θεσμικά όρια μεταξύ των πράξεων Αισθητικής–Κοσμητολογίας και των ιατρικών πράξεων αισθητικής φύσεως

Βασικό αίτημά τους είναι οι έλεγχοι να επικεντρώνονται στα πραγματικά περιστατικά παρανομίας και όχι να δημιουργούν την εντύπωση ότι κάθε κέντρο αισθητικής ή κάθε πτυχιούχος αισθητικός αποτελεί δυνητικό κίνδυνο.