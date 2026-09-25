Πέθανε o Μπομπ Πέτιτ σε ηλικία 93 ετών – Ήταν ο πρώτος MVP του NBA

Ο πρώτος MVP του NBA, ο Αμερικανός Μπομπ Πέτιτ, πέθανε σε ηλικία 93 ετών, όπως ανακοινώθηκε σχετικά από το Hall of Fame του μπάσκετ. Ο εκλιπών, εντάχθηκε στο Hall of Fame το 1971, ενώ το φημισμένο ίδρυμα τον περιέγραψε ως «γίγαντα του παιχνιδιού».

Ο Πέτιτ κατέκτησε το πρώτο βραβείο MVP, που θεσμοθετήθηκε το 1956, ενώ το κέρδισε για δεύτερη φορά το 1959. Ο Πέτιτ οδήγησε τους Σεντ Λούις Χοκς στον τίτλο του NBA εναντίον της Βοστώνης το 1958, σημειώνοντας 50 πόντους στην καθοριστική νίκη με 110-109 στον 6ο αγώνα.

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Ταλαντούχος και εντυπωσιακός επιθετικός, ο Αμερικανός με ύψος 1,98 μέτρα έγινε επίσης ο πρώτος παίκτης που ξεπέρασε τους 20.000 πόντους στο NBA (20.880 συνολικά), ενώ ήταν δύο φορές ο πρώτος σκόρερ της σεζόν, φθάνοντας στο αποκορύφωμά του με 31,1 πόντους ανά αγώνα την σεζόν 1961-62.