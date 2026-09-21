Γιοβάνοβιτς: «Στόχος να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία του Nations League»

Στους ρυθμούς του Nations League κινείται πλέον η Εθνική Ελλάδας, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να στέλνει το μήνυμά του πριν από την πρώτη προπόνηση της «γαλανόλευκης» και να ξεκαθαρίζει ότι στόχος είναι η παραμονή στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης.

Η Ελλάδα θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League A του Nations League, έχοντας απέναντί της στον όμιλο τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία.

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Η αρχή γίνεται την Πέμπτη (24/9, 21:45), όταν το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σερβία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός μίλησε στην κάμερα της ΕΠΟ πριν από την πρώτη προπόνηση και αναφέρθηκε στη νέα πρόκληση που βρίσκεται μπροστά στην Εθνική.

Γιοβάνοβιτς: «Είναι ευκαιρία να δούμε πού βρισκόμαστε»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στο επίπεδο των αντιπάλων που θα συναντήσει πλέον η Ελλάδα στην κορυφαία κατηγορία.

«Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Σίγουρα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον για εμάς», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός υπογράμμισε ότι τα παιχνίδια απέναντι σε ορισμένες από τις ισχυρότερες εθνικές ομάδες της Ευρώπης αποτελούν ευκαιρία ώστε η Ελλάδα να διαπιστώσει το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται.

Παράλληλα, επανέλαβε τον βασικό στόχο της «γαλανόλευκης»:

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«Στόχος είναι να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία του Nations League».

Πρώτη στάση η Σερβία

Το πρόγραμμα της Εθνικής αρχίζει με δύο απαιτητικές εκτός έδρας αναμετρήσεις.

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Στις 24 Σεπτεμβρίου η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία και τρεις ημέρες αργότερα, στις 27 Σεπτεμβρίου, τη Γερμανία.

Στη συνέχεια η Εθνική επιστρέφει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, όπου θα υποδεχθεί στην Τούμπα την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου.

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Ο Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα δύο παιχνίδια που θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας την προσδοκία ότι ο κόσμος θα βρεθεί στο πλευρό της ομάδας.

«Χαίρομαι που θα δώσουμε τα δύο παιχνίδια με τη Γερμανία και την Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι περιμένει τη βοήθεια των φιλάθλων στις δύο ιδιαίτερα δύσκολες αναμετρήσεις.

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Το πρόγραμμα της Εθνικής στο Nations League

24/9: Σερβία – Ελλάδα, 21:45

Σερβία – Ελλάδα, 21:45 27/9: Γερμανία – Ελλάδα, 21:45

Γερμανία – Ελλάδα, 21:45 1/10: Ελλάδα – Ολλανδία, 21:45

Ελλάδα – Ολλανδία, 21:45 4/10: Ελλάδα – Γερμανία, 21:45

Ελλάδα – Γερμανία, 21:45 13/11: Ολλανδία – Ελλάδα, 21:45

Ολλανδία – Ελλάδα, 21:45 16/11: Ελλάδα – Σερβία, 21:45

Η παρουσία στη League A αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα πρόκληση της Εθνικής στο Nations League, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καλείται πλέον να μετρήσει τις δυνάμεις της απέναντι σε αντιπάλους από το κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.