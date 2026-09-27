Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 82-84: Ο Όσμαν “τιμώρησε” τους “Πράσινους” στη λήξη με φοβερό buzzer beater (βίντεο)

Είχε την υπεροχή και τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, αγχώθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα του ματς, με το «καυτό» χέρι του Τζέντι Όσμαν, όμως, ο ΠΑΟΚ κέρδισε απόψε, σε νεκρό χρόνο, στον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup, στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», τον Παναθηναϊκό με 84-82. Αποτέλεσμα με το οποίο εξασφάλισε την πρόκρισή του στον αυριανό τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό (20:00).

Ο «Δικέφαλος» είχε επιθετικό πλουραλισμό (πέντε καλαθοσφαιριστές του είχαν διψήφιο αριθμό πόντων), όμορφες συνεργασίες από τους παίκτες του, ήταν κυρίαρχος στη ρακέτα (38 ριμπάουντ, 17 εκ τω οποίων επιθετικά, με τους «πράσινους» να μαζεύουν συνολικά 29) και δίκαια πήρε τη νίκη.

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Κορυφαίος στην επιτυχία του ήταν ο Τζέντι Όσμαν (18 πόντοι, 6 ριμπάουντ).

Πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε 21/36 βολές (με τον ΠΑΟΚ να είχε στις 10/16), ήταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο (20 πόντοι, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο).

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. Ο ΠΑΟΚ, μάλιστα, λόγω της απώλειας του εμβληματικού προπονητή, με τον οποίο πορεύτηκε για χρόνια και κατέκτησε ευρωπαϊκή κορυφή το 1994 με το Κύπελλο Κόρατς, αγωνίστηκε με πένθος. «Πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν και απόψε αγωνιζόμαστε με πένθος στη φανέλα. Ελάχιστος φόρος τιμής στον σπουδαίο Σούλη Μαρκόπουλο», ανέφεραν οι «ασπρόμαυροι» για την κίνησή τους.

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 34-38, 58-55, 82-84

Ενέργεια, ταχύτητα, πιεστικές άμυνες και… βουτιές για κάθε διεκδικούμενη κατοχή, αποτέλεσαν τα χαρακτηριστικά αμφότερων των ομάδων, με την εκκίνηση της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ ξεχώρισε περισσότερο με την επιθετική αποτελεσματικότητα των Όσμαν, Φόστερ, με συνέπεια να προηγηθεί στο 3’ με +8 (5-13). Διαφορά την οποία έστειλε, λίγο αργότερα, στο +9 (8-17), επίπεδο στο οποίο την είχε και δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος (15-24), χάρις την υπεροχή του στη ρακέτα με τον Μουρ.

Με σερί 5-0, έχοντας τους Φρανσίσκο, Ερνανγκόμεθ, να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, ο Παναθηναϊκός πλησίασε σε 20-24, στην έναρξη της δεύτερης περιόδου. Ο «Δικέφαλος», με τον Χουγκάζ να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση, πήγε εκ νέου στο +8 (14’ 23-31), με νέο σερί 6-0, όμως, οι «πράσινοι» μείωσαν στο καλάθι (17’ 29-31).

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Ο ΠΑΟΚ, με κινητήριο μοχλό και στις δύο πλευρές του παρκέ, τον Όσμαν, ξέφυγε -για μια ακόμη φορά- με +5 (17’ 29-34). Απόσταση την οποία ο Ταϊρί, στο πρώτο λεπτό της τρίτης περιόδου, την «ανέβασε» στο +6 (34-40).

Ο Παναθηναϊκός έφερε το ματς σε ισορροπία στο 24’ (43-43), με τις προσπάθειες των Μπόνκα , Φρανσίσκο, Γιαμπουσέλε. Ο Μουρ, ωστόσο, τάχιστα, με διαδοχικά δίποντα, έκανε εκ νέου «αφεντικό» στο παιχνίδι τον ΠΑΟΚ (25’ 43-47). Βρίσκοντας λύσεις από το τρίποντο (Φόστερ/Μπάντιο, Ερνανγκόμεθ), οι δύο ομάδες βρέθηκαν ισόπαλες στο 27’ (50-50) και αφού «περπάτησαν» αρκετά χέρι-χέρι (52-52, 55-55), με τη… δράση του Ρογκαβόπουλου (1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο), ο Παναθηναϊκός απέκτησε τα ηνία στο σκορ στο 31’ με 60-55.

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Ένα λεπτό αργότερα, με την εκτελεστική δεινότητα του Φόστερ, ο ΠΑΟΚ ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση (32’ 61-62) και με τον Αλεξάντερ ξέφυγε στο 33’ με +4 (63-67).

Στο 36’ οι Θεσσαλονικείς πήγαν στο +6 (69-75), προβάδισμα το οποίο συντήρησαν, γύρω από το ίδιο σημείο, μέχρι και δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα, όταν ο Φρανσίσκο, «βομβαρδίζοντας» από τα 6.75, και με 13’’7 για το φινάλε, έβαλε τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ με 82-81. Ο Αντρέα Τρινκιέρι κάλεσε τάιμ άουτ και την επιστροφή στο παρκέ, μετά από άστοχο τρίποντο του Καλάθη, ο Χάτζινς πήρε το ριμπάουντ, η μπάλα έφτασε στον Όσμαν, ο οποίος σε ‘νεκρό’ χρόνο ευστόχησε από τα 6.75, διαμόρφωσε το τελικό 82-84 και έστειλε τον ΠΑΟΚ στον τελικό.

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Διαιτητές: Τηγάνης, Τσιμπούρης, Πιτσίλκας

Οι συνθέσεις:

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ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλικο Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 2, Φρανσίσκο 20 (2), Γιαμπουσέλε 4, Μήτογλου 1, Μαντζούκας, Μωραΐτης 2, Μπάντιο 17 (2), Ρογκαβόπουλος 8 (1), Λεσόρ 13, Μπόνγκα 5, Ερνανγκόμεθ 10 (2).

ΠΑΟΚ (Αντρέα Τρινκιέρι): Ταϊρί 10 (2), Όσμαν 18 (1), Αλεξάντερ 15, Χουγκάζ 5 (1), Καλάθης 7, Μήτρου-Λονγκ 3 , Χάτζινς 3 (1), Φόστερ 12 (3), Περσίδης, Μουρ 11.