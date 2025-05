Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη από τις ελληνικές ομάδες που εξασφάλισε την πρόκριση στο Final Four 2025 μετά την επικράτηση – θρίλερ επί της Ρεάλ στο Game 4 της σειράς.

Έτσι, οι “ερυθρόλευκοι” έγραψαν ιστορία καθώς έγιναν η πρώτη ελληνική ομάδα που κατάφερε να βρεθεί σε τέσσερα συνεχόμενα Final Four. Με την 14η συνολικά και 4η συνεχόμενη συμμετοχή του στο Final Four ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που φτάνει 4 σερί φορές στην τελική φάση της EuroLeague, ξεπερνώντας τον Παναθηναϊκό που έφτασε σε Final Four τρεις συνεχόμενες φορές, από το 1994 ως το 1996.

Φέτος, είναι μία ιστορική συγκυρία καθώς οι “ερυθρόλευκοι” θα ταξιδέψουν στο Άμπου Ντάμπι που θα γίνει η πρώτη πόλη εκτός της Ευρωπαϊκής ζώνης που θα φιλοξενήσει την διοργάνωση. Υπό τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος επέστρεψε στον Πειραιά το 2021 και από τότε απογείωσε τον σύλλογο, οι “πειραιώτες” έφτασαν στην πηγή αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια αλλά δεν ήπιαν νερό.

Ο Ολυμπιακός έχει ισοφαρίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης για την τρίτη θέση στις περισσότερες συμμετοχές (14) στο Final Four στη σύγχρονη εποχή της EuroLeague, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (18) και την Μπαρτσελόνα (17).

Το απόλυτο ρεκόρ πάντως σε συνεχόμενες συμμετοχές σε Final Four το έχει η ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 8 (2003-2010). Μέχρι σήμερα, ο Ολυμπιακός έχει πάρει δύο συνεχόμενους τίτλους EuroLeague στο νέο format της διοργάνωσης, ενώ έχει ακόμη μία κατάκτηση το μακρινό 1997.

Final Four 2025: Οι έμπειροι και οι…καινούργιοι

Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί σε ακόμη ένα Final Four με αρκετούς παίκτες να θεωρούνται από τους ποιο μπαρουτοκαπνισμένους στην διοργάνωση με πρωτοστάτη τον αρχηγό του.

Ο Κώστας Παπανικολάου έγραψε ιστορία, με τον έμπειρο φόργουορντ να φτάνει τα 9 Final Four στην καριέρα του, με τα 8 εξ αυτών να είναι με τους ερυθρόλευκους. Από εκεί και πέρα, άλλοι 4 παίκτες έχουν συμμετάσχει στα τέσσερα σερί Final Four του Ολυμπιακού.

Ο λόγος γίνεται για τους Τόμας Ουόκαπ, Μουσταφά Φαλ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Τα 4 σερί έφτασε και ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος, ο οποίος έχει δύο με την Ρεάλ (2022 και 2023) και δύο με τον Ολυμπιακό (2024 και 2025).

Τα τρία Final Four έφτασαν οι Σάσα Βεζένκοβ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Άλεκ Πίτερς, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που ετοιμάζεται για το τρίτο Final Four του μετά από το 2022 με τον Ολυμπιακό και το 2024 με την Φενέρ. Οι Λούκα Βιλντόζα, Μόουζες Ράιτ και Ναζ Μήτρου Λονγκ είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν στο δεύτερο Final Four της καριέρας τους.

Τρεις παίκτες θα ζήσουν για πρώτη φορά την εμπειρία του Final Four . O λόγος για τον Έβαν Φουρνιέ, τον Κίναν Έβανς και τον Σέιμπεν Λι.

Final Four 2025: Οι παρουσίες Μπαρτζώκα

Πέρα από τους παίκτες, ιστορία έγραψε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον οποίο το Final Four 2025 θα είναι το έκτο της καριέρας του. Ο έμπειρος προπονητής του Ολυμπιακο΄θ έφτασε για έκτη φορά σε Final Four, μετά από το 2013 στο Λονδίνο με τον Ολυμπιακό, το 2016 στο Βερολίνο με την Λοκομοτίβ Κούμπαν, το 2022 στο Βελιγράδι, το 2023 στο Κάουνας, το 2024 στο Βερολίνο και, πλέον, στο Άμπου Ντάμπι με τον Ολυμπιακό.

Τα Final Four του Γιώργου Μπαρτζώκα

2013 Λονδίνο – Ολυμπιακός – 1η θέση

2016 Βερολίνο – Λοκομοτίβ Κούμπαν – 3η θέση

2022 Βελιγράδι – Ολυμπιακός – 4η θέση

2023 Κάουνας – Ολυμπιακός – 2η θέση

2024 Βερολίνο – Ολυμπιακός – 3η θέση

2025 Άμπου Ντάμπι – Ολυμπιακός

