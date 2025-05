Ο Ολυμπιακός έβγαλε καρδιά και πάθος και επικράτησε 86-84 της Ρεάλ στη Μαδρίτη κάνοντας το 3-1 και έφυγε για το Final Four της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι.

Οι Πειραιώτες κάπως έτσι με αυτό το μεγάλο διπλό στη Μαδρίτη θα δώσουν το παρών για 14η φορά στην ιστορία τους στο Final Four της Euroleague.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος στην επιστροφή του μετά την απουσία του από το Game 3 είχε 23 πόντους με 5/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα και 10/13 βολές, ενώ τον ακολούθησε ο Σάσα Βεζένκοφ είχε 10 πόντους με 6 ασίστ. Ο Νάιτζελ Ουίλιαμς Γκος είχε και αυτός 10 πόντους, ενώ ο Κώστας Παπανικολάου σημείωσε 12 πόντους.

Αυτή ήταν η 5η νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ Μαδρίτης την τρέχουσα σεζόν και η μοναδική ήττα που υπέστη από τη «βασίλισσα» ήταν στο Game 3 των φετινών πλέι οφ.

