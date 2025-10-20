Euroleague: Συνεδριάζουν οι μέτοχοι για την επιστροφή των αγώνων των Μακάμπι και Χάποελ στο Ισραήλ
Αναμένεται να παρθεί η απόφαση
Την απόφαση για επιστροφή των αγώνων της Euroleague στο Ισραήλ θα κληθούν να πάρουν την Τρίτη 21/10 οι ομάδες μέτοχοι της διοργάνωσης.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της ισραηλινής ιστοσελίδας sport5.co.il στην ψηφοφορία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των 13 ομάδων με άδεια Α της Euroleague: Αναντολού Εφές, Μπασκόνια, Μπαρτσελόνα, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Μίλανο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Ρεάλ Μαδρίτης, Ζαλγκίρις Κάουνας, ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Βαλένθια (μακροπρόθεσμο συμβόλαιο), Μπάγερν Μονάχου (μακροπρόθεσμο συμβόλαιο).
Επιπλέον, ο πρόεδρος Ντέγιαν Μποντιρόγκα και ο διευθύνων σύμβουλος Παούλιους Μοτεγιούνας συμμετέχουν φυσικά και στην απόφαση.
