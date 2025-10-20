Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους;
Euroleague: Συνεδριάζουν οι μέτοχοι για την επιστροφή των αγώνων των Μακάμπι και Χάποελ στο Ισραήλ

Αναμένεται να παρθεί η απόφαση

Euroleague: Συνεδριάζουν οι μέτοχοι για την επιστροφή των αγώνων των Μακάμπι και Χάποελ στο Ισραήλ
Την απόφαση για επιστροφή των αγώνων της Euroleague στο Ισραήλ θα κληθούν να πάρουν την Τρίτη 21/10 οι ομάδες μέτοχοι της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της ισραηλινής ιστοσελίδας sport5.co.il στην ψηφοφορία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των 13 ομάδων με άδεια Α της Euroleague: Αναντολού Εφές, Μπασκόνια, Μπαρτσελόνα, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Μίλανο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Ρεάλ Μαδρίτης, Ζαλγκίρις Κάουνας, ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Βαλένθια (μακροπρόθεσμο συμβόλαιο), Μπάγερν Μονάχου (μακροπρόθεσμο συμβόλαιο).

Επιπλέον, ο πρόεδρος Ντέγιαν Μποντιρόγκα και ο διευθύνων σύμβουλος Παούλιους Μοτεγιούνας συμμετέχουν φυσικά και στην απόφαση.

