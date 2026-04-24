EuroLeague: Κέντρικ Ναν και Τάιλερ Ντόρσεϊ στην δεύτερη καλύτερη 5αδα

Μετά την αποκάλυψη των 5 καλύτερων παικτών της σεζόν, η EuroLeague προχώρησε στην ανακοίνωση της δεύτερης καλύτερης πεντάδας

Την υπόλοιπη πεντάδα συμπληρώνουν οι Γουέιντ Μπάλντουιν και Τάλεν Χόρτον-Τάκερ της Φενέρμπαχτσε και ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά η 2η πεντάδα της EuroLeague:

Γουέιντ Μπάλντουιν (Φενέρμπαχτσε ),

Τάιλερ Ντόρσεϊ (Oλυμπιακός),

Τάλεν Χόρτον-Τάκερ (Φενέρμπαχτσε ),

Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός),

Έντι Ταβάρες (Ρεάλ Μαδρίτης).