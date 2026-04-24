EuroLeague: Κέντρικ Ναν και Τάιλερ Ντόρσεϊ στην δεύτερη καλύτερη 5αδα
Η διοργάνωση είχε ανακοινώσει προηγουμένως την καλύτερη πεντάδα της χρονιάς
Μετά την αποκάλυψη των 5 καλύτερων παικτών της σεζόν, η EuroLeague προχώρησε στην ανακοίνωση της δεύτερης καλύτερης πεντάδας
Την υπόλοιπη πεντάδα συμπληρώνουν οι Γουέιντ Μπάλντουιν και Τάλεν Χόρτον-Τάκερ της Φενέρμπαχτσε και ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης.
Αναλυτικά η 2η πεντάδα της EuroLeague:
Γουέιντ Μπάλντουιν (Φενέρμπαχτσε ),
Τάιλερ Ντόρσεϊ (Oλυμπιακός),
Τάλεν Χόρτον-Τάκερ (Φενέρμπαχτσε ),
Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός),
Έντι Ταβάρες (Ρεάλ Μαδρίτης).
