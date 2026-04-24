Euroleague: Τα ζευγάρια των playoffs και ο δρόμος προς το τρόπαιο

Με την ολοκλήρωση των play in της EuroLeague, συμπληρώθηκε το… παζλ των play off της εφετινής διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός, που τερμάτισε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στην κανονική περίοδο, για τρίτη φορά την τελευταία τετραετία, θα αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρας στα play off τη Μονακό που κατέκτησε την όγδοη θέση μέσω των play in.

Ο Παναθηναϊκός, που κατέλαβε την 7η θέση μέσω των Play In, θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τη Βαλένθια (2η θέση).

Τα πλέι οφ ανοίγουν αυλαία στις 28 Απριλίου και ολοκληρώνονται έως τις 13 Μαΐου.

Τα ζευγάρια των play off

1.Ολυμπιακός – 8.Μονακό

2.Βαλένθια – 7.Παναθηναϊκός

3.Ρεάλ Μαδρίτης – 6.Χάποελ Τελ Αβίβ

4.Φενέρμπαχτσε – 5.Ζάλγκιρις Κάουνας

Οι ημιτελικοί στο Final Four της Αθήνας:

Νικητής 1 – Νικητής 4

Νικητής 2 – Νικητής 3

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Playoffs της Euroleague

Game 1

Τρίτη 28 Απριλίου

20:45 Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις

21:00 Ολυμπιακός – Μονακό

21:45 Βαλένθια – Παναθηναϊκός

Τετάρτη 29 Απριλίου

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

Game 2

Πέμπτη 30 Απριλίου

20:45 Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις

21:00 Ολυμπιακός – Μονακό

21:45 Βαλένθια – Παναθηναϊκός

Παρασκευή 1 Μαϊου

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

Game 3

Τρίτη 5 Μαΐου

20:45 Μονακό – Ολυμπιακός

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

Τετάρτη 6 Μαΐου

20:00 Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός – Βαλένθια

Game 4 (αν χρειαστεί)

Πέμπτη 7 Μαΐου

20:30 Μονακό – Ολυμπιακός

21:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

Παρασκευή 8 Μαΐου

20:00 Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός – Βαλένθια

Game 5 (αν χρειαστεί)

12/13 Μαΐου

Ολυμπιακός – Μονακό

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις

Βαλένθια – Παναθηναϊκός

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ