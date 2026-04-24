Στον δρόμο του Ολυμπιακού στα playoffs της Euroleague η Μονακό – Πέταξε εκτός συνέχειας την Μπαρτσελόνα

Η Μονακό επικράτησε 79-70 της Μπαρτσελόνα και προκρίθηκε στα playoffs της Euroleague όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

H γαλλική ομάδα παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει υπέταξε τους Καταλανούς και πήρε το χρυσό εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης, όπου θα κληθεί με μειονέκτημα έδρας να αντιμετωπίσει τους πρωτοπόρους Πειραιώτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά το πρόγραμμα της σειράς

Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό – Τρίτη 28 Απριλίου στις 21:00

Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό – Πέμπτη 30 Απριλίου στις 21:00

Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός – Τρίτη 5 Μαΐου (η ώρα θα ανακοινωθεί)

Game 4: Μονακό – Ολυμπιακός – Πέμπτη 7 Μαΐου (αν χρειαστεί, η ώρα θα ανακοινωθεί)

Game 5: Ολυμπιακός – Μονακό – Τρίτη 12 ή Τετάρτη 13 Μαΐου (αν χρειαστεί, η ημέρα και η ώρα θα ανακοινωθούν)