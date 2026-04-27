ΗΠΑ: Πυροβολισμοί έξω από εστιατόριο στο Όστιν – Αναφορές για “πολλούς τραυματίες” (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στο ανατολικό Όστιν στο Τέξας των ΗΠΑ μετά από αναφορά για περιστατικό με πυροβολισμούς στο ανατολικό Όστιν αργά το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα).

«Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από πυροβολισμούς στο ανατολικό Όστιν το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με την Αστυνομία του Όστιν», μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ.

Αν και οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για τουλάχιστον δύο τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και η σοβαρότητα της κατάστασής τους δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Το συμβάν σημειώθηκε στο οικοδομικό τετράγωνο 2000 της East 12th Street, σε μια περιοχή ανάμεσα στις οδούς Chicon και Alamo και όπως μεταδίδει η εφημερίδα Austin American-Statesman, οι πυροβολισμοί έπεσαν μπροστά από το δημοφιλές τοπικό εστιατόριο «Sam’s BBQ». Police cars are here for a "Multiple Shots Fired" incident that occurred about an hour ago, 12th Street is now taped off from Chicon to Poquito. pic.twitter.com/ACXeehTJkU April 27, 2026

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν πρόκειται για περίπτωση «ενεργού δράστη» και τόνισαν πως δεν υπάρχει περαιτέρω απειλή για το κοινό, ενώ πιστεύεται πως διέφυγε από το σημείο με αυτοκίνητο. 🙏🙏🙏 https://t.co/5h01sP7FqZ— Miss Mary (@DivintyMary) April 27, 2026

Περισσότερα σε λίγο…