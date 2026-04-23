Προσωρινά μέτρα στήριξης vs μόνιμες λύσεις: Σε περιόδους κρίσης τι ωφελεί περισσότερο την αγορά;

Θετικά, αλλά με επιφυλάξεις, υποδέχτηκαν τόσο οι πολίτες όσο και η αγορά τα οκτώ νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε την Τετάρτη 22/4 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ως ανάχωμα στις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για δέσμη ρυθμίσεων ανακούφισης για το σύνολο του πληθυσμού, για ένα μέρισμα της προόδου που επιστρέφεται στην κοινωνία, «ένα πλεόνασμα που προέκυψε από συνετή οικονομική πολιτική».

Τα μέτρα αυτά αφορούν οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, ενοικιαστές, αγρότες, επιχειρήσεις, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Με αφορμή το νέο πακέτο μέτρων, άνοιξε ξανά η συζήτηση για το τι έχει πραγματικά ανάγκη η αγορά, ιδίως σε περιόδους απανωτών κρίσεων.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριο Αθηνών Γιάννης Μπρατάκος υποδέχτηκε θετικά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, σημειώνοντας πως “στηρίζουν την πραγματική οικονομία και ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις, οι οποίες εξακολουθούν να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους, περιορισμένης ρευστότητας και διεθνούς αβεβαιότητας”.

Σύμφωνα με τον κ. Μπρατάκο, “η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, η συνέχιση της στήριξης στον πρωτογενή τομέα, αλλά κυρίως οι παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της ρύθμισης οφειλών, κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι προβλέψεις για τη διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού, για τη νέα δυνατότητα 72 δόσεων και για την άρση δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών υπό προϋποθέσεις, καθώς μπορούν να δώσουν πραγματική ανάσα σε χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Οφείλουμε, παράλληλα, να επισημάνουμε ότι η αγορά χρειάζεται ακόμη πιο σταθερές, πιο οριζόντιες και πιο μόνιμες λύσεις, πέρα από προσωρινές διευκολύνσεις. Οι επιχειρήσεις ζητούν ένα περιβάλλον που στηρίζει σε διαρκή βάση τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την αναπτυξιακή τους προοπτική.

Γι’ αυτό, το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους, η ενίσχυση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, η επιτάχυνση των ρυθμίσεων για το ιδιωτικό χρέος και η διαμόρφωση ενός πιο λειτουργικού πλαισίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση, αίτημα του ΕΒΕΑ παραμένει η επαναφορά της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε 120 δόσεις, ώστε να στηριχθεί η ρευστότητα και η αναπτυξιακή προοπτική βιώσιμων επιχειρήσεων.

Το ΕΒΕΑ θα συνεχίσει να παρεμβαίνει θεσμικά, με συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο που δημιουργείται να μεταφράζεται και σε ουσιαστική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης και της παραγωγικής Ελλάδας”.

Από την πλευρά τους και οι Εμπορικοί Σύλλογοι Αθηνών και Πειραιά χαιρέτισαν τα νέα μέτρα στήριξης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις.

“Κάθε μέτρο που στηρίζει τους πολίτες είναι ευπρόσδεκτο και καλοδεχούμενο. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, η πρόβλεψη για 72 δόσεις σε χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα το 2023, δεν αρκούν για να δώσουν πραγματική ανάσα στην αγορά” τονίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών και προσθέτει:

“Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά, δεν ακούστηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αγωνίζονται καθημερινά να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον σκληρού ανταγωνισμού, παρότι υπάρχουν παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν χωρίς δημοσιονομικό κόστος”.

Κατά τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, οι βιώσιμες επιχειρήσεις εξυπηρετούν ήδη τις οφειλές τους μέσω της πάγιας ρύθμισης των 12-24 δόσεων. Αλλά, χωρίς τη δυνατότητα επαναρύθμισης αυτών των νέων χρεών, μένουν εκτός κάθε ουσιαστικής στήριξης, ενώ όσες έχουν αρρύθμιστα χρέη πριν από το 2023 ουσιαστικά δεν λειτουργούν, καθώς έχουν δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ο σύλλογος επαναφέρει την πρότασή του για ρύθμιση έως 120 δόσεις, με δυνατότητα ένταξης και των ήδη ρυθμισμένων οφειλών, “χωρίς περιορισμούς διότι αυτό θα αποτελέσει πραγματική ανάσα για την αγορά”.

Επιπλέον, τονίζει ότι η κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού πρέπει να αίρεται υποχρεωτικά όταν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής και έχουν ρυθμιστεί οι υπόλοιπες υποχρεώσεις. Παράλληλα, ζητείται αναπροσαρμογή του ακατάσχετου ορίου από τα 1.250 ευρώ στα 1.800 ευρώ μηνιαίως, με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή.

“Η προστασία του ελάχιστου εισοδήματος διαβίωσης, είτε προέρχεται από μισθούς, συντάξεις ή συμπληρωματικό εισόδημα από ενοίκιο, είναι ζήτημα αξιοπρέπειας. Το κράτος οφείλει να εισπράττει, αλλά και ο πολίτης πρέπει να μπορεί να ζει” αναφέρει ακόμα ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Και ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς χαιρετίζει κάθε πρωτοβουλία ενίσχυσης των νοικοκυριών, ειδικά σε μια περίοδο όπου το αυξημένο κόστος ζωής πιέζει σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Όπως σημειώνεται, “η αξιοποίηση του δημοσιονομικού χώρου για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αποτελεί μια θετική εξέλιξη, η οποία μπορεί να συμβάλει στην τόνωση της κατανάλωσης και της οικονομικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, η βιωσιμότητα της οικονομίας δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε επιδοματικές πολιτικές. Η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και της απασχόλησης, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις”.

“Το αυξημένο λειτουργικό κόστος – από την ενέργεια και τα ενοίκια έως τις τραπεζικές προμήθειες και τη φορολογία – περιορίζει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να αναπτυχθούν και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις. Η πραγματική ενίσχυση της οικονομίας περνά μέσα από τη δημιουργία ενός σταθερού και δίκαιου περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά επαναφέρει την ανάγκη για: ουσιαστική μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, δίκαιες και διαφανείς τραπεζικές χρεώσεις, βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, σταθερό και προβλέψιμο φορολογικό πλαίσιο”.

“Η στήριξη της κοινωνίας είναι αυτονόητη και αναγκαία. Όμως, η οικονομία δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με επιδόματα. Αν δεν στηριχθούν ουσιαστικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που κρατούν όρθια την απασχόληση και την αγορά, τότε δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική και βιώσιμη ανάπτυξη. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση για μια ισχυρή οικονομία και μια κοινωνία με προοπτική” υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, Θοδωρής Καπράλος.

Το DEBATER για μια ακόμα φορά ζητά τη γνώμη σας: Θεωρείτε ότι αρκούν οι προσωρινές παρεμβάσεις που προσφέρουν άμεση ανακούφιση σε περιόδους πίεσης ή χρειάζονται πιο μόνιμες λύσεις;