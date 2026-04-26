Τιάγκο Νους: Τα λόγια της μητέρας του μετά τον θρίαμβο του ΟΦΗ – «Δεν μπορούσα να φανταστώ τη στιγμή που θα παίζει στην Ευρώπη»

Ο Τιάγκο Νους, αμέσως μετά το δεύτερο από τα τρία γκολ του ΟΦΗ στον τελικό απέναντι στον ΠΑΟΚ, έτρεξε προς την εξέδρα και ανέβηκε στο κάγκελο για να αγκαλιάσει τη μητέρα του.

Η συγκινητική αυτή σκηνή ξεχώρισε ως μία από τις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς, ενώ λίγο αργότερα η μητέρα του μίλησε στην Cosmote TV για τον γιο της, μετά τη μεγάλη νίκη επί του ΠΑΟΚ.

«Είναι πολύ μεγάλη υπερηφάνεια για όλη την οικογένεια. Τον έβλεπα από 5 ετών να πατάει αγωνιστικό χώρο· δεν μπορούσα να φανταστώ τη στιγμή που θα παίζει στην Ευρώπη και θα έχει κατακτήσει Κύπελλο…».