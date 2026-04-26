Τσιτσιπάς: Αγώνας με Μερίδα τη Δευτέρα για πρόκριση στους «16»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον qualifier Ντάνι Μέριδα (Νο.102) στον τρίτο γύρο του Madrid Open.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας διεκδικεί την πρόκριση στη φάση των «16», με την αναμέτρηση απέναντι στον 21χρονο Ισπανό να έχει οριστεί για το μεσημέρι της Δευτέρας (27/4/2026, 14:00)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στοχεύει να πετύχει τρεις συνεχόμενες νίκες σε τουρνουά (εξαιρουμένου του United Cup) για πρώτη φορά μετά τον περασμένο Φεβρουάριο στο Ντουμπάι.

Η αναμέτρηση με τον Μέριδα θα είναι η πρώτη μεταξύ τους στο tour, ενώ όποιος προκριθεί θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16» είτε τον υπερασπιστή του τίτλου Κάσπερ Ρουντ είτε τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα, δύο παίκτες με ιδιαίτερη δυναμική στο χώμα.