Αλλεργία της Άνοιξης ή κρυολόγημα; Πώς θα καταλάβετε τι έχετε

Ο καιρός αυτή την περίοδο μας έχει τρελάνει. Λιακάδα με 25 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι και 12 βαθμούς Κελσίου νωρίς το πρωί κ αργά το βράδυ.

Μια μέρα ζέστη με κοντομάνικα και την επόμενη βροχή και μπουφάν. Αυτή είναι η Άνοιξη λένε οι μετεωρολόγοι,όμως πολλοί έχουν μπούκωμα, βήχα, συνάχι και φταρνίζονται κ αναρωτιούνται αν πρόκειται για συμπτώματα κρυολογήματος ή αν είναι αλλεργία.

Πώς θα καταλάβετε αν έχετε αλλεργία ή κρυολόγημα

-Αν έχετε καταρροή και μπούκωμα στη μύτη, πυρετό, πονόλαιμο και γενική καταβολή τότε σύμφωνα με τους ειδικούς πρόκειται για κρυολόγημα.

-Αν υπάρχει έντονη φαγούρα στη μύτη και στα μάτια, διαυγή καταρροή και απουσία πυρετού, πιθανότερα πρόκειται για αλλεργία.

-Εάν νιώθετε πονοκέφαλο πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα, για κρύωμα.

-Η αλλεργία εκδηλώνεται απότομα, συχνά μέσα σε λίγα λεπτά από την έκθεση σε κάποιο αλλεργιογόνο (όπως γύρη, σκόνη ή τρίχωμα ζώων).

-Το κρυολόγημα εμφανίζεται σταδιακά, με αρχικό αίσθημα κακουχίας που επιδεινώνεται μέσα σε 1–2 ημέρες.

-Το κρυολόγημα συνήθως διαρκεί 5–7 ημέρες

-Οι αλλεργίες διαρκούν για εβδομάδες ή και μήνες

Τα κοινά συμπτώματα που μπερδεύουν

-Η κόπωση συμβαίνει τόσο με κρυολογήματα όσο και με αλλεργίες

-Η καταρροή και η βουλωμένη μύτη είναι κοινά συμπτώματα τόσο στο κρυολόγημα, όσο και στις αλλεργίες

-Αν πονάει ο λαιμός σας σημαίνει ότι είστε κρυωμένοι, ενώ αν νιώθετε φαγούρα, μάλλον είναι αλλεργία.

Οι θεραπείες

Η θεραπεία των λοιμώξεων του αναπνευστικού συνήθως περιλαμβάνει ανάπαυση, αναλγητικά, αντιπυρετικά, αποσυμφορητικά και αντιβιοτικά κατά περίπτωση.

Η θεραπεία των αλλεργιών περιλαμβάνει την αποφυγή της έκθεσης στα υπεύθυνα αλλεργιογόνα, τη φαρμακευτική αγωγή, όπως αντιισταμινικά και ρινικά σπρέι που απαλλάσσουν από τα συμπτώματα, και την ανοσοθεραπεία που αποτελεί την αιτιολογική θεραπεία των αλλεργιών.