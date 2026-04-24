Παναθηναϊκός AKTOR: Εξαφανίστηκαν σε έξι ώρες τα εισιτήρια του Game 3 με τη Βαλένθια

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού AKTOR εξαφάνισαν την Παρασκευή 24/4 τα εισιτήρια του Game 3 με τη Βαλένθια στο T-Center για τα Playoffs της Euroleague.

Συγκεκριμένα, η «πράσινη ΚΑΕ» ανέφερε πως «σε Σε λιγότερο από 6 ώρες, στείλατε ένα σαφές μήνυμα: Το γήπεδό μας είναι έτοιμο για μια ακόμη μάχη!

𝗦𝗢𝗟𝗗 𝗢𝗨𝗧: 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗢𝗙𝗙𝗦 𝗘𝗗𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 💥🏠



In less than 6 hours, you’ve sent a clear message: Our home is ready for another battle! 🔥



The tickets for Game 3 against @valenciabasket are officially gone. Your loyalty is the force that drives us, and on Wednesday May… pic.twitter.com/B3rHb5iKYm— Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 24, 2026

Τα εισιτήρια για τον τρίτο αγώνα εναντίον της Βαλένθια έχουν εξαντληθεί. Η αφοσίωσή σας είναι η δύναμη που μας ωθεί, και την Τετάρτη 6 Μαΐου, η ατμόσφαιρα στο Telekom Center Athens θα είναι απλά ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ».