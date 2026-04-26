Ηράκλειο: Ντελίριο στο αεροδρόμιο κατά την άφιξη των κυπελλούχων – Οι οπαδοί του ΟΦΗ σήκωσαν ψηλά τον Χρήστο Κόντη (Βίντεο)

Στιγμές απόλυτης ποδοσφαιρικής ευφορίας βιώνει το Ηράκλειο, καθώς ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε έναν ιστορικό άθλο, κατακτώντας το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία του.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-2 σε έναν δραματικό τελικό που κρίθηκε στην παράταση, φέρνοντας το τρόπαιο στο νησί για πρώτη φορά μετά το 1987.

Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, o κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους κι άρχισαν οι πανηγυρισμοί. Χιλιάδες οπαδοί κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους, δημιουργώντας μια πρωτοφανή λαοθάλασσα που γιόρταζε την επιστροφή του Ομίλου στους τίτλους.

Οι αυθόρμητες εκδηλώσεις λατρείας συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τα συνθήματα για τον «νέο Κυπελλούχο» να δονούν την ατμόσφαιρα.

Παροξυσμός στο αεροδρόμιο: Υποδοχή ηρώων τα ξημερώματα

Η κορύφωση των εορτασμών σημειώθηκε στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης». Παρά την καθυστέρηση της πτήσης τσάρτερ, η οποία προσγειώθηκε τελικά στις 05:30 τα ξημερώματα, εκατοντάδες πιστοί φίλαθλοι παρέμειναν στον χώρο για να αποθεώσουν τους θριαμβευτές.

Ο Χρήστος Κόντης, ο «αρχιτέκτονας» της επιτυχίας, έγινε αντικείμενο λατρείας και σηκώθηκε στα χέρια από τους παρευρισκόμενους. Οι ποδοσφαιριστές γνώρισαν την αποθέωση, μετατρέποντας την αίθουσα αφίξεων σε μια «μικρογραφία» του Γεντί Κουλέ.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, Μιχάλης Μπούσης, εμφανώς συγκινημένος, συμμετείχε ενεργά στους πανηγυρισμούς κρατώντας το βαρύτιμο τρόπαιο.

Η επιτυχία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς βάζει τέλος σε μια ξηρασία τίτλων 39 ετών, αποδεικνύοντας τη δυναμική επιστροφή του ΟΦΗ στο προσκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Κρήτη θα συνεχίσει να γιορτάζει τις επόμενες ημέρες, με την αποστολή της ομάδας να ετοιμάζεται για την επίσημη παρουσίαση του τροπαίου στο κοινό της.