Πόλο γυναικών: Νίκη 13-12 της Ελλάδας επί της Ουγγαρίας

Η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών επικράτησε με 13-12 της Ουγγαρίας στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας ενόψει της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που ξεκινά την Πρωτομαγιά στο Ρότερνταμ.

Η ελληνική ομάδα αγωνίστηκε χωρίς τις Φωτεινή Τριχά, Βάσω Πλευρίτου και Νεφέλη Κρασσά, ενώ η Ειρήνη Νίνου δεν είχε κληθεί από τον Χάρη Παυλίδη. Αντίθετα, η Στεφανία Σάντα και η Αθηνά Γιαννοπούλου επέστρεψαν στη «γαλανόλευκη» μετά την απουσία τους λόγω προβλημάτων από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πορτογαλία.

Η Ελλάδα ποτέ δεν βρέθηκε πίσω στο σκορ, αν και δεν διατήρησε τη διαφορά τριών τερμάτων που είχε σε δύο στιγμές (3-0 στην αρχή και 8-5 στο τρίτο οκτάλεπτο). Η Ουγγαρία ισοφάρισε σε 10-10 στο τέλος της τρίτης περιόδου, αλλά με γκολ της Ξενάκη και της Τόρνάρου η ελληνική ομάδα πήρε ξανά το προβάδισμα (12-10), ενώ το τέρμα της Σάντα, 1΄35΄ πριν τη λήξη, διασφάλισε ουσιαστικά τη νίκη, καθώς η Ουγγαρία μείωσε μόνο με τη Ντομσόντι στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Στο περιθώριο του αγώνα, η ΚΟΕ τίμησε την ομάδα που είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, φέρνοντας στην Ελλάδα το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο σε ομαδικό άθλημα. Η ομάδα εκείνη αποτελούνταν από τις Ανθή Μυλωνάκη, Γιούλη Λαρά, Ευτυχία Καραγιάννη, Εύη Μωραϊτίδου, Κατερίνα Οικονομοπούλου, Βούλα Κοζομπόλη, Αντιγόνη Ρουμπέση, Κική Λιόση, Αγγελική Καραπατάκη, Άντι Μελιδώνη, Δήμητρα Ασιλιάν, Τόνια Μωραΐτη και Γεωργία Ελληνάκη, με προπονητή τον Κούλη Ιωσηφίδη και συνεργάτη του τον Γιώργο Μορφέση.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 3-4, 4-5, 3-2

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 2, Κουρέτα 1, Σάντα 3, Γιαννοπούλου 1, Ξενάκη 2, Σιούτη, Πάτρα 1, Σαλταμανίκα, Τορνάρου 2, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου, Φουράκη.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Σάντορ Τσεχ): Νέσμελι, Σίλαγκι, Βάλι 1, Λέντβαϊ 1, Ντομσόντι 1, Ντόμπι, Αουμπέλι, Χετζλ, Λαϊμέτερ, Αλάκσα 1, Φάραγκο 1, Γκάρντα 4, Γκολοπέντσα, Χάιντου 3.